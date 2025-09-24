​Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że mimo politycznych różnic z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, obaj są w stanie wspólnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Podkreśla, że realizacja polskich interesów na forum ONZ to ich wspólny, propaństwowy obowiązek.

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski / Leszek Szymański / PAP

Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki został zapytany przez dziennikarzy o swoje relacje z szefem MSZ, Radosławem Sikorskim. Prezydent przyznał, że w polityce wewnętrznej dzieli ich wiele, jednak w kwestiach międzynarodowych potrafią działać razem. Odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego - zaznaczył Nawrocki.

Propaństwowa postawa ponad podziałami

Prezydent podkreślił, że żaden z zagranicznych przywódców, z którymi spotkał się podczas obrad ONZ, nie ocenia Polski przez pryzmat jej wewnętrznych sporów politycznych. Niesienie tej klasy, propaństwowej klasy realizowania zadań polskich na agendzie ONZ jest wspólnym, propaństwowym obowiązkiem i prezydenta Polski, i ministra spraw zagranicznych - dodał.

Karol Nawrocki zapewnił, że wszelkie spory i różnice zdań pozostają w kraju i nie mają wpływu na międzynarodową współpracę. Na arenie międzynarodowej chcieliśmy godnie reprezentować Polskę i z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć - podsumował prezydent.

Zdjęcie Nawrockiego z Sikorskim

Wcześniej komentarze wzbudziło wspólne zdjęcie obu polityków podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Fotografia przedstawiająca uśmiechniętego prezydenta oraz szefa MSZ, jak podają sobie ręce, został opublikowana w mediach społecznościowych przez Sikorskiego i została opatrzona podpisem: "80. sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!".

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentując obraz podkreślił, że współpraca i wspólna strategia na arenie międzynarodowej są dziś kluczowe dla bezpieczeństwa i pozycji Polski.

Sprawę wspólnego zdjęcia skomentował również Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Zapytam Pana o zdjęcie, które widziałem z Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmawiał pan z prezydentem Karolem Nawrockim - powiedział nasz dziennikarz. Jak Polak z Polakiem za granicą - oznajmił Sikorski. Czy to jakaś zapowiedź polepszenia relacji? - dopytywał Żuchowski. Oby - zakończył Sikorski.