Odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wywołało polityczną burzę. Czy potrzebna jest rewizja sposobu przyznawania najwyższych odznaczeń państwowych? Czy sprawa orderu cofa nas w relacjach z Kijowem i oddala od ekshumacji na Wołyniu przeprowadzanych na szeroką skalę? O to m.in. Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Marek Sawicki / Jakub Rutka / arch. RMF

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Wrócimy także do sprawy lekarza ze Szpitala Południowego, który miał zarobić nawet 1,6 miliona złotych rocznie. Czy problemem jest konkretna osoba, czy raczej system, który pozwala na takie sytuacje? Czy po ujawnieniu sprawy czekają nas realne zmiany, czy tylko polityczne deklaracje?

Zapytamy również o propozycje reformy ochrony zdrowia przedstawione przez PSL. Czy ulgi na leczenie prywatne i zmiany w finansowaniu systemu to krok w stronę poprawy dostępności usług, czy raczej początek jego prywatyzacji? Czy możliwy jest wspólny stół wszystkich sił politycznych w sprawie zdrowia?

Czy podniesienie drugiego progu podatkowego to realna alternatywa dla zwiększania kwoty wolnej od podatku? Czy w obecnej sytuacji należy wrócić do dyskusji o przyszłości programów społecznych, takich jak 800 plus czy dodatkowe emerytury?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!