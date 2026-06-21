​Padł spektakularny rekord na polskim rynku sztuki. Instalacja przestrzenna, którą stworzyła Magdalena Abakanowicz, została wylicytowana za astronomiczną kwotę. Słynna grupa rzeźbiarska "Bambini" ("Dzieci") to od teraz najdrożej sprzedana praca artystki, a także w całej historii aukcji na naszym rodzimym rynku sztuki współczesnej.

"Bambini" Magdaleny Abakanowicz w Domu Aukcyjnym Polswiss Art w Warszawie (fot. Radek Pietruszka/PAP)

Padł nowy rekord za dzieło Abakanowicz.

Pracę sprzedano za ponad 16 milionów.

To najdrożej sprzedane na aukcji polskie dzieło sztuki współczesnej.

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Historyczna licytacja i nowy rekord

Licytacja, która odbyła się wieczorem 2 czerwca pod egidą domu aukcyjnego Polswiss Art, przejdzie do historii. Praca Magdaleny Abakanowicz, uformowana z betonu i złożona z 83 figur dziecięcych, osiągnęła ostatecznie cenę 13,4 miliona złotych. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, kwota ta jednak wzrasta.

Jak podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marta Rydzyńska, "wraz z opłatami aukcyjnymi kwota wyniosła 16,13 mln zł. To również najdrożej sprzedane na aukcji dzieło współczesnego polskiego artysty".

Skala i znaczenie "Bambini"

"Bambini" to stworzona w latach 1998-1999 grupa uformowanych w betonie figur. Początkowo praca miała uświetnić paryskie Les Jardins du Palais Royal. Przedstawiciele Polswiss Art akcentowali przed rozpoczęciem licytacji, jak potężny ładunek emocjonalny i historyczny niesie ta konkretna realizacja:

"Bambini" Magdaleny Abakanowicz to "monumentalna refleksja". Tym mocniejsza, że jako jedna z nielicznych przywołuje sylwetki nie dorosłych, a dzieci. Jest jedną z najważniejszych opowieści o człowieku końca XX wieku w sztuce światowej.

Warto zaznaczyć, że był to wówczas najliczniejszy zespół rzeźbiarski w dorobku Abakanowicz. Dzieło to jest jedną z najważniejszych prac z grupy postaci tworzonych przez artystkę od połowy lat 70. Jest to zarazem bardzo rzadki u niej motyw, ukazujący nie dorosłych, lecz właśnie figury dziecięce. Jak można było przeczytać w specjalnym katalogu aukcyjnym, te wyjątkowe sylwetki trwają w bezruchu, jednak silnie dominują nad otoczeniem, mając jednocześnie uniwersalny oraz boleśnie osobisty wymiar.

Magdalena Abakanowicz i jej bezkompromisowa sztuka

Sama artystka niezwykle ceniła akurat tę realizację, czyniąc z niej istotny punkt swoich najważniejszych ekspozycji. Od paryskiego pokazu w 1999 roku, rzeźby wędrowały przez uznane ośrodki. Prace Magdaleny Abakanowicz z tego cyklu oglądano w takich miastach jak Madryt, Bad Homburg, Poznań, Mediolan, Dusseldorf, Orońsko, Wrocław, Warszawa i Timisoara. Całkiem niedawno stanowiły one również punkt odniesienia na indywidualnej wystawie zorganizowanej w przestrzeniach Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Klucz do fenomenu tych monumentalnych dzieł podsumowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marzena Karpińska z Domu Aukcyjnego Polswiss Art: Magdalena Abakanowicz sięgała po niemal niemożliwą skalę swoich realizacji osiągając bezkompromisową swobodę artystycznego wyrazu. Jej prace ustanowiły wiele rekordów rynku dzieł sztuki, przesuwając jego możliwe granice.

Karpińska zwróciła uwagę, że to właśnie "Bambini" ustanowiły światowy rekord aukcyjny artystki, który dotąd nie został pobity - do czasu licytacji 2 czerwca.

Tym samym dzieło "Bambini" przesunęło finansowe horyzonty na rynku rodzimej twórczości, potwierdzając globalną pozycję polskiej rzeźbiarki.