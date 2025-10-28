Sprzedaż 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wzbudziła ogromne emocje. Transakcja, dokonana tuż przed zmianą władzy, jest obecnie przedmiotem śledztwa prokuratury, a politycy różnych ugrupowań domagają się rozliczenia winnych.

/ Paweł Supernak / PAP

Działka w Zabłotni o powierzchni 160 ha została sprzedana w grudniu 2023 r. wiceprezesowi spółki Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi.

Spółka Dawtona podkreśla, że nie była stroną transakcji i nie uczestniczyła w przetargu.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Oświadczenie Dawtony i okoliczności sprzedaży

Spółka Dawtona wydała we wtorek oświadczenie, w którym stanowczo podkreśliła, że nie była stroną umowy dotyczącej zakupu działki w Zabłotni od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jak zaznaczono, nieruchomość nabył jako osoba prywatna wiceprezes Dawtony, Piotr Wielgomas, prowadzący gospodarstwo rolne. Firma zaapelowała, by nie łączyć tej transakcji z jej działalnością operacyjną.

Według informacji medialnych, działka o powierzchni 160 ha została sprzedana za 22,8 mln zł tuż przed zmianą władzy w grudniu 2023 roku. Wcześniej właściciele Dawtony dzierżawili ten teren i bezskutecznie starali się o jego wykup. Wirtualna Polska, która poinformowała o sprawie sprzedaży działki, podała, że przed transakcją firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Śledztwo prokuratury i działania KOWR

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR przy sprzedaży działki. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury w lipcu 2025 roku. Śledczy badają, czy doszło do działań mających na celu osiągnięcie korzyści majątkowej w krótkim czasie przed zmianą władzy.

KOWR zapewnia o pełnej współpracy z organami ścigania i deklaruje gotowość do skorzystania z prawa odkupu działki, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. Wody Polskie prowadzą natomiast kontrolę decyzji administracyjnych dotyczących tej nieruchomości, w tym zgodności prac z wydanymi pozwoleniami.

Polityczne reperkusje i komentarze

Sprawa sprzedaży działki wywołała szerokie komentarze wśród polityków wszystkich głównych ugrupowań. Premier Donald Tusk oraz przedstawiciele PiS, KO, Konfederacji, Polski 2050 i PSL podkreślają konieczność rozliczenia winnych i pełnego wyjaśnienia okoliczności transakcji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu w prawach członków partii byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa, byłego wiceministra Rafała Romanowskiego oraz byłego dyrektora KOWR Waldemara Humięckiego do czasu wyjaśnienia sprawy. Sam Telus zapewnia, że nie miał wiedzy o transakcji.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Romowicz ws. działki pod CPK: Trzeba doprowadzić do zarzutów, aktu oskarżenia i wyroku

Co dalej ze sprawą?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że wszystkie okoliczności sprzedaży działki zostaną dokładnie zbadane, a decyzje podjęte tuż przed zmianą władzy zostaną w pełni wyjaśnione. Wyniki śledztwa i kontroli mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz dla odpowiedzialności osób zaangażowanych w transakcję.