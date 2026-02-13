Kablowe połączenie elektroenergetyczne między Polską a Szwecją będzie nieczynne do 20 lutego - wynika z najnowszych danych rynkowych NordPool. Usterkę wykryto w środę.
Zgodnie z danymi NordPool, ponowne uruchomienie kabla jest przewidziane na piątek 20 lutego na godz. 18.
Połączenie SwePol Link to linia kablowa prądu stałego (HVDC), zdolna pracować z mocą 600 MW. Ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie na dnie Bałtyku.
Informując o usterce kabla, polski operator przesyłowy PSE zapewnił, że nie ma to wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, który pracuje stabilnie i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa.