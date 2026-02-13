Według wstępnych informacji przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, nic nie wskazuje na to, aby awaria była spowodowana celowym działaniem.

SwePol Link. Co to jest?

SwePol Link to podmorska linia energetyczna, która łączy Polskę ze Szwecją, umożliwiając przesył energii elektrycznej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kabel ten biegnie po dnie Morza Bałtyckiego, łącząc stację elektroenergetyczną w okolicach Słupska w Polsce ze szwedzką stacją w pobliżu Karlshamn. SwePol Link został uruchomiony w 2000 roku i od tego czasu stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w regionie.

Połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Szwecji. Dzięki niemu możliwy jest import i eksport energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami oraz reagowanie na ewentualne niedobory prądu w jednym z krajów. SwePol Link wspiera także integrację rynków energii w Europie, umożliwiając swobodny przepływ energii i przyczyniając się do stabilizacji cen.

Właścicielami i operatorami połączenia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz szwedzka spółka Svenska Kraftnät.