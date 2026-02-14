Gigantyczna samica pytona siatkowego z Indonezji oficjalnie została najdłuższym dzikim wężem, jakiego kiedykolwiek zmierzono. Baronessa – bo tak nazwano węża – została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.

Najdłuższy dziki wąż świata odkryty w Indonezji – pyton siatkowy z rekordem 7,22 m (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pod koniec 2025 roku na indonezyjskiej wyspie Sulawesi w gęstwinie dżungli znaleziono olbrzymią samicę pytona siatkowego (Malayopython reticulatus). Długość węża została oficjalnie potwierdzona przez przedstawicieli Księgi Rekordów Guinnessa i wyniosła aż 7,22 metra. To wynik, który czyni Baronessę - bo takie imię nadano samicy - najdłuższym dzikim wężem na świecie, którego długość została udokumentowana.

Aby zobrazować rozmiar węża, wystarczy powiedzieć, że gdyby rozciągnąć ją na szerokości standardowej bramki FIFA, praktycznie sięgałaby od słupka do słupka. Jej długość odpowiada sześciu i pół wózkom sklepowym ustawionym w szeregu.

Co ciekawe, eksperci podkreślają, że podczas pomiaru wąż nie był całkowicie rozluźniony, więc rzeczywista długość pytona może przekraczać 7,9 metra!

Pyton ważył imponujące 96,5 kg. Osiągnięcie takiej masy jest rzadkością nawet wśród największych przedstawicieli tego gatunku.

Po odkryciu pyton trafił pod opiekę lokalnego działacza na rzecz ochrony przyrody, Budi Purwanto, który zabrał go do swojego "sanktuarium" dla węży, gdzie Baronessa może żyć z dala od zagrożeń ze strony ludzi.

Węże tej wielkości od dawna budzą respekt i strach wśród lokalnych społeczności. Pytony, choć niejadowite, potrafią stanowić realne zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, domowych, a nawet ludzi - zwłaszcza dzieci. W ostatnich latach doszło do kilku tragicznych incydentów z udziałem pytonów, co spotęgowało niechęć i strach wobec tych gadów. Zazwyczaj, gdy pyton siatkowy zbliża się do zabudowań, jest natychmiast zabijany lub wykorzystywany jako źródło mięsa.

Historie legendarnych węży - fakty i mity

Historia zna przypadki rzekomo jeszcze większych węży, choć najczęściej brakuje dowodów na autentyczność tych doniesień. W 1912 roku na Sulawesi upolowano pytona o długości 10 metrów, co odpowiada długości amerykańskiego autobusu szkolnego! Jednak brak dokładnej dokumentacji pomiarowej każe podchodzić do takich rewelacji z ostrożnością.

Do tej pory, oficjalnie zmierzony najdłuższy dziki pyton miał 6,95 metra i został znaleziony w 1999 roku na Borneo.

W niewoli pytony osiągają jeszcze większe rozmiary dzięki regularnemu karmieniu i opiece. Rekord należy do Medusy z USA - mierzyła 7,67 metra. Wcześniej palmę pierwszeństwa dzierżyła Fluffy z Ohio, która osiągnęła ponad 7,3 metra.