Rosyjski reżim płaci ogromną cenę atakując Ukrainę. W sobotnim wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że każdy zdobyty kilometr w obwodzie donieckim Rosja opłaca stratami 156 żołnierzy. Mimo tych strat - jak podkreślał ukraiński prezydent - Rosjanie tak prowadzą negocjacje, by uniknąć zakończenia wojny. "Putin częściej konsultuje się z carem Piotrem i carycą Katarzyną w sprawie podbojów terytorialnych, niż z kimkolwiek żyjącym w realnym życiu" - stwierdził.

Wołodymyr Zełenski w Monachium / EPA/RONALD WITTEK / PAP/EPA

Co oznacza miesiąc wojny dla Putina? W samym tylko grudniu nasze siły wyeliminowały 35 tysięcy żołnierzy okupanta. To zabici lub ciężko ranni. W styczniu było mniej rosyjskich ataków - ale i tak rosyjskie straty szacowane są na 30 tysięcy zabitych i ciężko rannych - wyliczał w Monachium Zełenski.

Putin może uważać się za cara, ale w rzeczywistości jest niewolnikiem wojny - mówił Zełenski. Dodał, że w sprawach podbojów terytorialnych Putin częściej konsultuje się z carem Piotrem i carycą Katarzyn, niż z kimkolwiek w realnym życiu.

Putin nie żyje jak zwykli ludzie. Nie wyobraża sobie życia bez władzy - ani po jej zdobyciu. Zwykłe rzeczy go nie interesują - dodał.

Co z wyborami?

Wołodymyr Zełenski odniósł się także do kwestii wyborów w Ukrainie. Zapewnijcie nam zawieszenie broni na dwa miesiące, a będą wybory. Zapewnijcie bezpieczeństwo naszej infrastruktury. Może nie na dwa miesiące, ale potrzebujemy wielu dni, czasu, by przygotować głosowanie. Dajcie możliwość by żołnierze na froncie mogli oddać głosy - mówił.

Chodzi o wybory prezydenckie, a przy okazji o referendum, które miałoby wyjaśnić, czy ukraińskie społeczeństwo zgadza się na warunki zakończenia wojny, czyli np. na ustępstwa terytorialne.

Ukraina i NATO

Przywódca Ukrainy odniósł się także do NATO. Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom. I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - oświadczył.

Zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie.

Zełenski zaznaczył także, że państwa europejskie znajdują się obecnie poza stołem negocjacyjnym w rozmowach o pokoju w Ukrainie, a to błąd.

Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem (rozmów). Uważam, że jest to ogromny błąd - podkreślił prezydent Ukrainy.

Ukraina jest atakowana każdego dnia

Rosyjskie ataki na Ukrainę odbywają się każdego dnia, wywiad ostrzega, że do nowych zmasowanych uderzeń dojdzie w najbliższych dniach. Dlatego potrzebujemy szybszych dostaw broni - zaznaczył Zełenski.

Jak stwierdził - żadne europejskie państwo nie ma zdolności, aby samodzielnie obronić się przed ewentualną agresją.

Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie. Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni - zaznaczył Zełenski.