​Ci, którzy myślami byli już przy jesiennej aurze i wypatrywali spadających liści z drzew, mogą czuć się zawiedzeni. Letnia aura bowiem jeszcze nie opuszcza Polski. Temperatura w czwartek na południu kraju może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza - wynika z prognozy synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michała Kowalczuka. Na Pomorzu z kolei wystąpią przelotne burze o sumie opadów do 20 mm. IMGW wydał alerty I i II stopnia przed spodziewanymi upałami.

IMGW wydało alerty I i II stopnia przed upałami (screen: imgw.pl) / Shutterstock

Prognoza IMGW na czwartek

Według IMGW w czwartek na zachodzie kraju i Pomorzu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane - miejscami wzrośnie do dużego. Możliwe są też przelotne opady deszczu i burze, w ich trakcie opady mogą wynieść do 20 mm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 25 na północy, do 32 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie porywisty. W obszarach podgórskich w porywach do 75 km/h. Porywy wiatru w czasie burz, głównie na północnym zachodzie, wyniosą do około 70 km/h.

Z kolei nocy z czwartku na piątek należy się spodziewać zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami na zachodzie i przelotnymi opadami deszczu oraz burze. Na wschodzie kraju natomiast zachmurzenie małe i umiarkowane. Suma opadów podczas burz na Pomorzu wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna przyjmie wartości od 16 do 20 st. C, najcieplej na Podhalu - do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami - porywisty. Najsilniejsze porywy w trakcie burz nad morzem do 75 km/h i w rejonach podgórskich również do około 70-75 km/h.

Żar poleje się z nieba. Alerty I i II stopnia

Miłośnicy słonecznej aury nie będą mieli powodów do narzekania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem.

Alert I stopnia obejmą województwa: mazowieckie (z wyjątkiem powiatów północnych, które są objęte ostrzeżeniem II stopnia), łódzkie (poza powiatem radomszczańskim), kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie, pomorskie - powiaty: tczewski, starogardzki, kościerski, chojnicki, człuchowski, a także zachodniopomorskie w powiatach szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim i myśliborskim.

Z kolei ostrzeżenia IMGW II stopnia przed upałami dotyczą: województwa mazowieckiego - powiaty: sokołowski, łosicki, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, lipski i zwoleński. Dotyczy to też miast Siedlce i Radom.

Kolejnym województwem objętym alertem II stopnia jest podlaskie - w powiecie siemiatyckim. Alerty II stopnia obowiązują też w województwie lubelskim, śląskim - poza powiatem żywieckim, łódzkim - w powiecie radomszczańskim, podkarpackim z wyjątkiem południowych powiatów, małopolskim także z wyjątkiem południowych powiatów i województwie świętokrzyskim.

Alerty I stopnia zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 12 i potrwają do godz. 20, z kolei alerty II stopnia zaczną potrwają do piątku, także do godz. 20. W czasie występowania zjawisk temperatura może wynieść nawet do 32 st. C.

Ostrzeżenia I i II stopnia. Co oznaczają?

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, natomiast ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.