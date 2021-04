Zimowa aura utrzyma się w wielu regionach kraju. W górach jutro może spaść nawet do 15 cm śniegu, a na zachodzie Polski można spodziewać się w nocy przymrozków - temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza. Lepsza pogoda będzie jutro na Pomorzu i w Wielkopolsce. Tam można wypatrywać słońca i raczej nie powinno padać.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że "we wtorek po południu i do wieczora najlepsza pogoda będzie utrzymywać się w województwie pomorskim i wielkopolskim".



Tutaj można wypatrywać słońca, raczej nie powinno padać. Jeżeli pojawiają się opady, to przelotne. W pozostałej części kraju jest i będzie raczej pochmurno, deszczowo, lokalnie spadnie także deszcz ze śniegiem - przekazała.



Jak przypomniała, deszcz ze śniegiem będzie padać także na terenach podgórskich, a w górach spodziewane są od wieczoru intensywne opady śniegu. Popada również na południu Lubelszczyzny, a najmocniej w woj. podkarpackim, szczególnie w Bieszczadach. Sypać śniegiem będzie też w górskich powiatach woj. małopolskiego oraz śląskiego.



We wtorek w górach może dojść do przyrostu pokrywy śnieżnej nawet o 10-15 centymetrów, a w rejonach podgórskich do 10 cm śniegu. Przy obecnie panującej temperaturze ta pokrywa może się utrzymać - podała synoptyk.







W ciągu dnia na nizinach będzie od 2 do 7 stopni, a na krańcach zachodnich województwa wielkopolskiego, na Pomorzu czy na Helu, nawet do 8 st. C. Jednak im bliżej wieczora, tym będzie chłodniej - przekazała Tomczuk.



W nocy mogą wystąpić przymrozki, od -1 do -3 st. przy gruncie. Dotyczy to zwłaszcza województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i zachodniej części woj. pomorskiego oraz zachodniej części woj. wielkopolskiego.