Wraca zima. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu najbliższych trzech dni w górach może spaść nawet pół metra śniegu. Poprawa pogody nadejdzie przed weekendem.

Miniony weekend w górach był słoneczny / Grzegorz Momot / PAP

To nie czas, by odwieszać zimowe kurtki do szaf. Wraz z ochłodzeniem na południu Polski spadnie śnieg. W górach do 30 cm.

Na zachodzie temperatura wyniesie maksymalne od 7 do 10 stopni w dzień. Natomiast na wschodzie - ok. 6 stopni.

Znacznie zimniej będzie we wschodniej części woj. opolskiego, w Małopolsce i na Śląsku, a nawet częściowo w woj. świętokrzyskim. Tam termometry wskażą od 2 do 4 stopni C.

To właśnie w tych regionach będzie padał śnieg. Sypnie również w centrum i północno-wschodniej części kraju, czyli na Suwalszczyźnie i Mazowszu.

Powrót zimy w Tatrach

Najbardziej intensywne opady śniegu synoptycy zapowiadają na południu. Wysoko w Tatrach może dopadać do 25 cm, a w obszarach podgórskich nawet do 20 cm.

Reporter RMF FM Maciej Pałahicki donosił z Zakopanego o poranku, że śnieg bardziej prószył, niż sypał. W nocy temperatura spadła do -1 stopnia i pobieliło krajobrazy.

Zaznaczał jednak, że to dopiero preludium do powrotu prawdziwej zimy. Synoptycy ostrzegają, że śnieg może sypać niemal nieprzerwanie do piątku. Jego pokrywa w Zakopanem może osiągnąć 40 cm, a może nawet więcej. W Tatrach przyrost białej pokrywy szacowany jest na 70 cm.

W Beskidach i w Bieszczadach przybędzie również kilkadziesiąt centymetrów białego puchu. Podobnie w Sudetach.

Wiosno, gdzie jesteś?

Na ocieplenie przyjdzie nam poczekać do weekendu.

Jutro i w czwartek padać będzie deszcze lub deszcz ze śniegiem, miejscami nawet sam śnieg. Będzie zimno. W nocy temperatura spadnie do -3 st. C, a w dzień nie przekroczy 10 st. C.

Na piątek i sobotę synoptycy zapowiadają już poprawę pogody na północy kraju i wzrost temperatury powietrza do 14 st. C, choć na południu nadal może być pochmurno i deszczowo. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu przejdą w sobotę w deszcz i stopniowo będą zanikać. Temperatura powietrza wzrośnie do 7 st. C.

W niedzielę poprawę pogody przyniesie wyż znad Skandynawii. W całym kraju będzie słonecznie i bez opadów, a temperatura powietrza kształtować się będzie od 8 st. C na Podhalu do 15 st. C na Mazurach i Kujawach.