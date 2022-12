Noc pochmurna i z opadami

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na południu Małopolski i Podkarpacia opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach opady śniegu. Miejscami w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe opady marznące powodujące gołoledź.

Miejscami na północy oraz południu kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna w całym kraju wyrównana, od 1 stopnia Celsjusza do 4 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat - około 0 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, miejscami porywisty, jedynie na wschodzie przejściowo w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Tatrach do 80 km/h.

W piątek w całym kraju na plusie

W piątek zachmurzenie duże, w centrum większe przejaśnienia, na północy rozpogodzenia. Okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Rano lokalnie na północy oraz południu mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie, około 6 stopni Celsjusza w centrum, do 9 na południowym zachodzie.

Temperatura w całym kraju będzie dodatnia - podała Dąbrowska.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, jedynie na południowym zachodzie w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni, lokalnie południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Tatrach do 75 km/h.