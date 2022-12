Rodzice trzech 13-letnich dziewczynek byli w szoku, kiedy odbierali je w sobotnią noc z oświęcimskiej komendy Policji. Nie zdawali sobie bowiem sprawy, że ich córki zamiast spędzić noc u koleżanki, umówiły się na przejażdżkę samochodem z mężczyzną poznanym przez Internet. Dodatkowo nieletnie wprowadziły w błąd inną koleżankę, sugerując, że kierowca je porwał, więc dziewczyna chcąc im pomóc, zaalarmowała Policję.

/ Małopolska Policja /

Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazały się trzy 13-letnie dziewczynki w Oświęcimiu.

W sobotni wieczór za zgodą rodziców postanowiły spędzić noc u jednej z nich. Przyjaciółki za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych zaczęły korespondować z 26 – latkiem z powiatu wadowickiego, którego poinformowały, że mają już ukończone 16 – lat. Zapytały mężczyznę czy ma samochód i czy mógłby je zabrać na wspólną nocną przejażdżkę po okolicy. Mężczyzna się zgodził.

Około godziny 3 w nocy przyjechał pod blok i po kilkudziesięciu minutach jazdy jedna z nich zaczęła pisać SMS-y do innej koleżanki opisując, że kierowca z czarnego audi nie chce odwieźć ich do miejsca zamieszkania. Dziewczyna obawiając się o los koleżanek natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112 podając kolor i markę pojazdu, w którym miały przebywać nastolatki.

W poszukiwania czarnego audi natychmiast włączyło się kilka policyjnych patroli. Jeden z nich dostrzegł opisywane audi na ulicy Fabrycznej w Oświęcimiu.

Podczas kontroli okazało pojazdem kierował 26 – letni mieszkaniec powiatu wadowickiego natomiast pasażerkami były trzy 13 – letnie mieszkanki Oświęcimia.

Mężczyzna po szczegółowej kontroli został zwolniony, natomiast nastolatki zostały przewiezione do oświęcimskiej komendy Policji, z której odebrali je rodzice. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.