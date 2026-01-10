Finnair odwołał zaplanowane na sobotę loty do Laponii z powodu ekstremalnych mrozów sięgających 40 stopni poniżej zera. Wcześniej, w czwartek i piątek, z tych samych powodów – silnych mrozów i gęstej mgły – odwołano loty na północ Finlandii, w tym do Rovaniemi. W piątek w Laponii odnotowano rekordowo niską temperaturę tej zimy: minus 42,8 stopnia Celsjusza.

Samolot na lotnisku w Kittila / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Finnair odwołał zaplanowane na sobotę loty do Laponii z powodu ekstremalnych mrozów sięgających -40°C.

W czwartek i piątek również odwołano loty na północ Finlandii, w tym do Rovaniemi, z powodu silnych mrozów i mgły.

W piątek w Laponii zanotowano najniższą tej zimy temperaturę: -42,8°C.

Na lotnisku w Kittila, gdzie zazwyczaj przybywają turyści udający się do ośrodka narciarskiego Levi, w piątek temperatury spadły poniżej 40 stopni. Przy tak niskiej temperaturze pojawiają się problemy z odmrażaniem samolotów, szczególnie gdy panują mgliste, wilgotne warunki, powodujące oszronienie i oblodzenie skrzydeł.

Odwołanie lotów w Finlandii z powodu mrozów jest rzadką sytuacją - pisze agencja STT.

Gdyby obecnie w Helsinkach było -40 stopni, loty odbyłyby się, ponieważ od kilku dni ze względu na utrzymujące się wysokie ciśnienie w stolicy niebo jest bezchmurne a powietrze suche - przekazał szef wydziału kontroli operacyjnej w Finnair Jari Paajanen.

Na liście odwołanych w sobotę lotów są także loty do Rovaniemi. W sezonie zimowym Finnair realizuje dziennie kilkanaście połączeń do Laponii. W sobotę mają odbyć się jedynie bezpośrednie loty do Ivalo, najdalej wysuniętego na północ lotniska w kraju. Częściowo odbędą się też dwa połączenia do Kittila, ale pasażerowie dotrą samolotem tylko do Oulu na granicy z Laponią, skąd następnie do miejsca docelowego zostaną przewiezieni autobusami.

W Kittila odnotowano też jak dotąd najniższą w historii pomiarów w kraju temperaturę -51,5 st., było to w styczniu 1999 r.