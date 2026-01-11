IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Na tych obszarach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach około 55 km/h, z północnego zachodu. Lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do godz. 20.

Alerty I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano też dla woj. podkarpackiego, gdzie obowiązywać będą od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

Ostrzeżenia II stopnia

W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowego obszaru woj. śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą do poniedziałkowego popołudnia.

Do niedzieli do końca dnia obowiązują również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Śnieg i błoto na drogach

Jak przekazała w niedzielę GDDKiA, błoto pośniegowe leży na drogach w 13 województwach. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, w ciągu ostatniej doby pracowało 3940 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w wydanym w niedzielę komunikacie, że utrudnienia w postaci błota pośniegowego występują w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim oraz w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i mazowieckiego.

Według danych GDDKiA opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem woj. lubuskiego. Dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na podanych obszarach.