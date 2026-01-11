W Polsce zima w pełni. Są nowe alerty IMGW pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem i zamieciami dla czterech województw. W mocy pozostają również ostrzeżenia II stopnia dla północnego i południowego krańca Polski, gdzie przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm. Wciąż jest bardzo mroźno.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem i zamieciami dla czterech województw.
- Ostrzeżenia I stopnia dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego, części łódzkiego, południowego podkarpackiego i zachodniego Mazowsza.
- W mocy pozostają ostrzeżenia II stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części zachodniopomorskiego oraz południowych obszarów śląskiego i małopolskiego.
Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i dla zachodniego Mazowsza.
Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm oraz północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 50 km/h, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do niedzieli do końca dnia.