Intensywne opady śniegu i zamiecie śnieżne w północnej części kraju - najnowsze alerty I i II stopnia wydał IMGW. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć 85 km/h. Wciąż będzie bardzo mroźno.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla północnej Polski.
- Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w woj. pomorskim i części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki).
- Prognozowane opady śniegu mogą zwiększyć pokrywę śnieżną miejscami o 20-30 cm, lokalnie nawet do 50 cm.
- Ostrzeżenia I stopnia przed śniegiem wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki) i części woj. kujawsko-pomorskiego - prognozowany przyrost śniegu do 20 cm.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego i części woj. zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki). Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.
Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki) i części woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godz. 15.