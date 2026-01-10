Silny wiatr i zamiecie śnieżne

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę do niedzieli do końca dnia.

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla woj. pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Dla północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Tęgi mróz w Polsce

W sobotę temperatura we wschodniej połowie kraju będzie się wahać między minus 12 a minus 8 st. C, na zachodzie wyniesie około minus 6 st. C, a nad morzem w okolicach 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie pod koniec dnia na północy możliwe są porywy do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę będzie nadal mroźna. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C.