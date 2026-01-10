Intensywne opady śniegu i zamiecie śnieżne w północnej części kraju - najnowsze alerty I i II stopnia wydał IMGW. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć 85 km/h. Wciąż będzie bardzo mroźno.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla północnej Polski.
  • Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w woj. pomorskim i części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki).
  • Prognozowane opady śniegu mogą zwiększyć pokrywę śnieżną miejscami o 20-30 cm, lokalnie nawet do 50 cm.
  • Ostrzeżenia I stopnia przed śniegiem wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki) i części woj. kujawsko-pomorskiego - prognozowany przyrost śniegu do 20 cm.
  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Zobacz również:

Mocno sypnie śniegiem. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla woj. pomorskiego i części woj. zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki). Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty obowiązywać będą od godz. 15 w sobotę do poniedziałkowego popołudnia.

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla części woj. zachodniopomorskiego (powiaty drawski, gryficki, kołobrzeski, łobeski, świdwiński, wałecki) i części woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od soboty po południu do niedzieli do godz. 15.

Silny wiatr i zamiecie śnieżne

IMGW wydał również ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północno-wschodniego krańca woj. zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński) oraz dla północnej części woj. pomorskiego, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godz. 14 w sobotę do niedzieli do końca dnia.

Ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla woj. pomorskiego. Od soboty po południu do niedzieli do końca dnia prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Dla północnych krańców woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godzin popołudniowych w sobotę do niedzieli wieczorem.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Tęgi mróz w Polsce

W sobotę temperatura we wschodniej połowie kraju będzie się wahać między minus 12 a minus 8 st. C, na zachodzie wyniesie około minus 6 st. C, a nad morzem w okolicach 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie pod koniec dnia na północy możliwe są porywy do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę będzie nadal mroźna. Na termometrach najzimniej na południowym wschodzie - do minus 16 st. C, w centrum z kolei około 11 st. C, a nad morzem od minus 4 do 0 st. C.

Sprawdź mapy pogodowe