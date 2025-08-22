W najbliższych dniach w Polsce czeka nas spore ochłodzenie. Do naszego kraju spłynie bowiem powietrze znad Arktyki. W weekend w niektórych miejscach temperatura spadnie do około 14-17 st. C, a nocami mogą pojawić się przymrozki. W górach spadnie śnieg.

Nadchodzi ochłodzenie, ale na krótko / Shutterstock

W najbliższych dniach czeka nas spory spadek temperatury w Polsce. Z północnego zachodu do naszego kraju napływa chłodna masa powietrza polarnego i morskiego.

Na chwilę więc zapominamy o letnich upałach.

Jak informują synoptycy, w sobotę pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie miejscami burze z opadem około 15 mm, możliwy także drobny grad.

Na szczytach górskich możliwy jest deszcz ze śniegiem, w Tatrach także śnieg.