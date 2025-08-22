W najbliższych dniach w Polsce czeka nas spore ochłodzenie. Do naszego kraju spłynie bowiem powietrze znad Arktyki. W weekend w niektórych miejscach temperatura spadnie do około 14-17 st. C, a nocami mogą pojawić się przymrozki. W górach spadnie śnieg.

W najbliższych dniach czeka nas spory spadek temperatury w Polsce. Z północnego zachodu do naszego kraju napływa chłodna masa powietrza polarnego i morskiego.

Na chwilę więc zapominamy o letnich upałach. 

Jak informują synoptycy, w sobotę pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie miejscami burze z opadem około 15 mm,  możliwy także drobny grad. 

Na szczytach górskich możliwy jest deszcz ze śniegiem, w Tatrach także śnieg. 

Uwaga turyści! W weekend w Tatrach może pojawić się mróz. W wyższych partiach przez kilka godzin temperatura ma spaść poniżej zera, a odczuwalna spadnie do nawet kilkunastu stopni poniżej zera. 

Jednak śnieg w sierpniu w Tatrach nie powinien nikogo dziwić - mówi szef zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski. 

28 sierpnia 1981 roku na Kasprowym odnotowaliśmy trzydzieści centymetrów pokrywy śnieżnej, a nie tak dawno, 9 sierpnia 2005 go, piętnaście centymetrów. Czyli tak naprawdę każdej pogody możemy się spodziewać(...) Od wysokości Kasprowego Wierchu przez kilka godzin ttemperatura będzie bliska zeru, a wyżej ujemna- mówi Parzuchowski.


Na termometrach w weekend zobaczymy od ok. 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu i na Pomorzu oraz na obszarach podgórskich - do maksymalnie  20 st.C na południowym wschodzie.

Dodatkowo odczujemy dość mocne podmuchy wiatru. Wiatr powieje przeważnie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu dość silny, w porywach około 65 km/h, również w czasie burz, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Przed nami więć sporo chłodniejsze dni, ale synoptycy uspokajają. Letnia temperatura wróci do nas w przyszłym tygodniu.

