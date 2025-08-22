Z sieci fast food do poważnej polityki - Andrew Puzder robi zawrotną karierę. Polityk, bo tak już można go nazwać, wyląduje w Brukseli, o czym zdecydował amerykański Senat.

Andrew Puzder i Donald Trump na zdjęciu z listopada 2016 r. / AUDE GUERRUCCI / PAP/DPA

Andrew Puzder, były szef firmy CKE Restaurants, prowadzącej sieć regionalnych restauracji fast food Hardee's i Carl's Jr., został zaprzysiężony na nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej.

Senat zatwierdził jego kandydaturę na początku sierpnia, a w środę w Białym Domu - w obecności prezydenta USA Donalda Trumpa - odbyła się ceremonia zaprzysiężenia.

Był oskarżany m.in. o przemoc domową

Andrew Puzder już w 2017 r. został nominowany przez Donalda Trumpa jako kandydat na szefa Departamentu Pracy. Po jakimś czasie amerykański prezydent wycofał jednak kandydaturę ze względu na kierowane wobec biznesmena zarzuty o zatrudnienie nieudokumentowanego imigranta i przemoc domową. Mężczyzna zaprzeczał tym twierdzeniom, a jego była żona wycofała zarzuty.

75-letni Amerykanin współpracuje między innymi z konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation. W Brukseli zastąpił Marka Gitensteina, prawnika nominowanego przez ówczesnego prezydenta Joe Bidena.