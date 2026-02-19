W Małopolsce gwałtownie wzrasta liczba osób, które ukończyły 100 lat i pobierają świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z najnowszych danych wynika, że obecnie w regionie żyje aż 418 stulatków. To wzrost o blisko 17 procent w porównaniu z listopadem 2024 roku. Jeszcze większy skok widać na przestrzeni ostatnich lat – w maju 2019 roku świadczenie honorowe otrzymywało w Małopolsce 180 osób, co oznacza wzrost aż o 57 procent.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kobiety dominują wśród stulatków

Obecnie w Małopolsce żyje 418 osób, które skończyły 100 lat i pobierają tak zwane świadczenia honorowe. To o blisko 17 proc. więcej niż w listopadzie 2024 r. - wynika z danych ZUS.

To także o 57 proc. więcej niż w maju 2019 r., gdy świadczenie z ZUS otrzymywało w Małopolsce 180 stulatków.

Zdecydowaną większość beneficjentów stanowią kobiety. W Małopolsce aż 356 stulatków to panie, natomiast mężczyzn jest 62. Najstarszym mieszkańcem regionu pobierającym świadczenie honorowe jest 106-letni mężczyzna, urodzony w maju 1919 roku.

Gdzie mieszka najwięcej stulatków?

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka w Krakowie i okolicach.

Tamtejszy oddział ZUS obsługuje aż 231 osób, z czego 192 to kobiety, a 39 mężczyźni. W Chrzanowie świadczenie otrzymuje 66 osób (61 kobiet i 5 mężczyzn), w rejonie nowosądeckim 70 (58 kobiet i 12 mężczyzn), a w tarnowskim 51 (45 kobiet i 6 mężczyzn).

Ile wynosi świadczenie honorowe dla stulatków?

Od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego wynosi 6 589,67 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji.

Jak wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego, świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, mają obywatelstwo polskie i prawo do emerytury lub renty.

W takim przypadku jest ono przyznawane z urzędu, bez konieczności składania wniosku – podkreśla rzeczniczka.

Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje właściwy organ emerytalny lub rentowy, m.in. ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Jeśli emeryturę lub rentę wypłacają dwa różne organy, świadczenie honorowe przyznaje i wypłaca ZUS.

