Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami najbliższej nocy na przeważającym obszarze Polski - alerty objęły aż 15 województw. Temperatura miejscami może spaść nawet do -4 st. C.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami nadchodzącej nocy. Objęły one obszary leżące łącznie w 15 województwach. Wolne od alertów jest tylko Opolskie.
Jak przekazał IMGW, na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do -4 st. C, a przy gruncie od -3 do -6 st. C. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 22. w poniedziałek i potrwają do godz. 7:00 we wtorek.
Ostrzeżenia obowiązują na całych obszarach województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- mazowieckiego,
- podlaskiego,
- łódzkiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- podkarpackiego.
Alerty wydano także dla wybranych obszarów województw:
- lubuskiego,
- dolnośląskiego,
- śląskiego,
- małopolskiego.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.