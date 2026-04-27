Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami najbliższej nocy na przeważającym obszarze Polski - alerty objęły aż 15 województw. Temperatura miejscami może spaść nawet do -4 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami nadchodzącej nocy. Objęły one obszary leżące łącznie w 15 województwach. Wolne od alertów jest tylko Opolskie.

Jak przekazał IMGW, na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 do -4 st. C, a przy gruncie od -3 do -6 st. C. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 22. w poniedziałek i potrwają do godz. 7:00 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia obowiązują na całych obszarach województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego.

Alerty wydano także dla wybranych obszarów województw:

lubuskiego,

dolnośląskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

