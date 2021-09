Lato definitywnie żegna się z nami, czas przywitać jesień. Kiedy nastąpi ta kalendarzowa, a kiedy astronomiczna? Będzie, to miało miejsce już wkrótce, dzień po dniu. A to oznacza to też wystąpienie równonocy, czyli momentu, kiedy dni zaczną być coraz krótsze, a noce coraz dłuższe.

