Jaka temperatura we Wszystkich Świętych? W zimie śnieg, czy raczej deszcz? O najnowszych prognozach pogody mówił Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Był on gościem Krzysztofa Urbaniaka w internetowym Radiu RMF24. Ekspert z IMGW opowiadał również o prognozie pogody na najbliższe dni.

Jaka pogoda czeka nas we Wszystkich Świętych? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek spodziewane jest większe ocieplenie - temperatura może osiągnąć nawet 17°C, utrzyma się porywisty wiatr.

We Wszystkich Świętych temperatura będzie wynosić około 7-8°C, miejscami nawet do 10-11°C.

Początek listopada zapowiada się typowo, ale kolejne tygodnie mają być cieplejsze niż średnio, według prognoz IMGW.

IMGW zaleca wymianę opon na zimowe - prognozowane są duże dobowe wahania temperatur, nocami możliwe przymrozki poniżej 0°C.

Niedziela - małe zachmurzenie i przelotne opady

W niedzielę będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie (...) możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 6°C do 7°C na wschodzie, około 9°C w centrum, do 11°C na zachodzie kraju oraz nad morzem. Chłodniej będzie na Podhalu, około 5°C - zaznaczył Piotr Szuster z IMGW. Większe porywy wiatru, osiągające do 65 km/h, są możliwe w Bieszczadach.

Większego ocieplenia możemy spodziewać się we wtorek. Wówczas maksymalnie temperatura może osiągnąć nawet 17°C. IMGW prognozuje, że utrzyma się porywisty wiatr, czeka nas więc parę wietrznych dni.

W listopadzie cieplej, ale już zimowo

We Wszystkich Świętych temperatura może wynosić ok. 7-8°C. Maksymalnie, według obecnych wyliczeń, może osiągać nawet 10-11°C. Początek listopada zapowiada się typowo, ale kolejne tygodnie będą się charakteryzować dodatnią anomalią, czyli będą cieplejsze, niż średnio.

Czy zatem można poczekać z wymianą opon na zimowe? Ekspert IMGW odradził taką decyzję, ponieważ prognozy przewidują, że możliwe są wysokie dobowe zmiany temperatur. Nocami temperatura może spadać poniżej zera i jak najbardziej należy dostosować opony w samochodach do panujących warunków atmosferycznych (...) Mamy już istotne prawdopodobieństwo występowania przymrozków, czyli spadku temperatury poniżej 0°C - zaznaczył Piotr Szuster z IMGW.

Dosyć ciepła zima z falami chłodu

Jakie długoterminowe prognozy przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej? Piotr Szuster zaznaczył, że według z modeli numerycznych można spodziewać się dość ciepłej zimy, natomiast okresowo mogą napływać chłodne masy powietrza, co może powodować zimne epizody. Z czego to wynika?

Mamy dość dużo pokrywy śnieżnej na Syberii i mamy do czynienia z anomalią, która polega na tym, że na Oceanie Spokojnym są nieco niższe temperatury powierzchni wód niż przeciętnie notowane. Więc możemy teoretycznie spodziewać się (...) tak zwanego wiru polarnego w grudniu, co może skutkować napływem chłodnych mas powietrza w styczniu - tłumaczył Szuster. Na ten moment IMGW nie dysponuje na tyle dokładnymi obliczeniami, aby ocenić, ile dokładnie tygodni mrozu nas czeka.

Śnieżna czy deszczowa zima?

Czy będziemy mogli liczyć w zimie na upragniony przez wielu śnieg? IMGW prognozuje, że w górach można spodziewać się śniegu, a na nizinach... deszczu. Ekspert zaznaczył, że w wyniku ocieplenia klimatu obserwujemy więcej opadów w porze chłodnej, które "przemieszczają się w kierunku fazy ciekłej". Można więc zaobserwować więcej deszczu niż śniegu.

Jak ocenił Szuster, nie jest to optymalne dla sytuacji hydrologicznej w kraju. Pokrywa śnieżna stanowi dobry zbiornik retencyjny, ponieważ jest w stanie w równomierny sposób oddawać wodę do ekosystemu.

Opracowanie: Karolina Galus