W piątek wieczorem doszło do poważnego karambolu na trasie S19 w województwie lubelskim - zderzyło się tam 18 samochodów. Przyczyną była gęsta mgła. Niestety, jak informuje synoptyczka IMGW Magdalena Pękała, niebezpiecznej pogody ciąg dalszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność – widoczność może spaść nawet do 100 metrów.

IMGW wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Pochmurno i wilgotno w całym kraju

Sobota przyniesie dominację chmur na niebie niemal w całej Polsce. Jedynie na krańcach południowych możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, jednak zdecydowana większość kraju pozostanie pod grubą warstwą chmur. Na północy, a miejscami także w innych regionach, mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki, które dodatkowo pogorszą warunki na drogach.

Na termometrach zobaczymy od 3 do 7 stopni Celsjusza, choć na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, około 2 stopni. Najcieplej zapowiada się na krańcach południowo-wschodnich i lokalnie na zachodzie, gdzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 8 stopni. Przez cały dzień utrzyma się słaby wiatr z południowego zachodu.

Noc pełna mgieł i zamgleń

W nocy z soboty na niedzielę pogoda nie ulegnie większej zmianie. Nadal dominować będą chmury, a jedynie na południu i w rejonach podgórskich możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami utrzymają się słabe opady deszczu lub mżawki.

Największym zagrożeniem będą jednak gęste mgły i silne zamglenia, które mogą ograniczyć widoczność do 200-300 metrów, a lokalnie nawet do zaledwie 100 metrów. W rejonach podgórskich mgły mogą marznąć i osadzać szadź, co dodatkowo zwiększa ryzyko na drogach. Wiatr pozostanie słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich.

Nocne temperatury będą się wahać od 0 do 3 stopni Celsjusza, nieco cieplej - do 4 stopni - będzie na wybrzeżu i miejscami na zachodzie. Najchłodniej zapowiada się w Kotlinach Karpackich, gdzie termometry mogą wskazać nawet minus 4 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW - gdzie należy zachować szczególną ostrożność?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw - podkarpackiego, większości obszaru województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Alerty obowiązują od soboty, godziny 16:00, do niedzieli, godziny 10:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 80 procent.