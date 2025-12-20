W piątek wieczorem doszło do poważnego karambolu na trasie S19 w województwie lubelskim - zderzyło się tam 18 samochodów. Przyczyną była gęsta mgła. Niestety, jak informuje synoptyczka IMGW Magdalena Pękała, niebezpiecznej pogody ciąg dalszy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność – widoczność może spaść nawet do 100 metrów.

Pochmurno i wilgotno w całym kraju

Sobota przyniesie dominację chmur na niebie niemal w całej Polsce. Jedynie na krańcach południowych możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, jednak zdecydowana większość kraju pozostanie pod grubą warstwą chmur. Na północy, a miejscami także w innych regionach, mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki, które dodatkowo pogorszą warunki na drogach.

Na termometrach zobaczymy od 3 do 7 stopni Celsjusza, choć na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, około 2 stopni. Najcieplej zapowiada się na krańcach południowo-wschodnich i lokalnie na zachodzie, gdzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 8 stopni. Przez cały dzień utrzyma się słaby wiatr z południowego zachodu.

Noc pełna mgieł i zamgleń

W nocy z soboty na niedzielę pogoda nie ulegnie większej zmianie. Nadal dominować będą chmury, a jedynie na południu i w rejonach podgórskich możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami utrzymają się słabe opady deszczu lub mżawki.

Największym zagrożeniem będą jednak gęste mgły i silne zamglenia, które mogą ograniczyć widoczność do 200-300 metrów, a lokalnie nawet do zaledwie 100 metrów. W rejonach podgórskich mgły mogą marznąć i osadzać szadź, co dodatkowo zwiększa ryzyko na drogach. Wiatr pozostanie słaby, zmienny, z przewagą kierunków wschodnich.

Nocne temperatury będą się wahać od 0 do 3 stopni Celsjusza, nieco cieplej - do 4 stopni - będzie na wybrzeżu i miejscami na zachodzie. Najchłodniej zapowiada się w Kotlinach Karpackich, gdzie termometry mogą wskazać nawet minus 4 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW - gdzie należy zachować szczególną ostrożność?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 14 województw - podkarpackiego, większości obszaru województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego, południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Alerty obowiązują od soboty, godziny 16:00, do niedzieli, godziny 10:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 80 procent.

Niedziela bez większych zmian

Niedziela przyniesie kontynuację pochmurnej i wilgotnej aury. Większe przejaśnienia możliwe będą jedynie w rejonach podgórskich. Na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie kraju ponownie pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Mgły mogą utrzymywać się przez cały dzień, zwłaszcza lokalnie, gdzie widoczność początkowo spadnie do około 100 metrów, a następnie poprawi się do 300-500 metrów.

Temperatura w niedzielę będzie oscylować od 2 do 6 stopni Celsjusza, a na zachodzie miejscami może być nieco cieplej - do 7 stopni. Wiatr pozostanie słaby.

Noc z niedzieli na poniedziałek nie przyniesie większej poprawy pogody. W całym kraju utrzyma się duże zachmurzenie, a silne zamglenia i mgły ponownie dadzą się we znaki. Tym razem jednak mgły powinny być nieco mniej gęste niż poprzedniej nocy - widzialność spadnie do około 400-500 metrów.

Miejscami, zwłaszcza na krańcach południowych i południowo-wschodnich, mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura w nocy wyniesie przeważnie od 0 do 2 stopni Celsjusza, a lokalnie na północnym zachodzie mogą pojawić się lekkie przymrozki.

