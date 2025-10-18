Groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk wywołały natychmiastową reakcję Kremla. Władimir Putin zorganizował pilne spotkanie w Budapeszcie, a światowe media analizują, czy amerykańska presja może doprowadzić do przełomu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

/ Shutterstock

Donald Trump zagroził przekazaniem Ukrainie pocisków Tomahawk.

Władimir Putin zainicjował spotkanie w Budapeszcie w odpowiedzi na groźby USA.

Amerykańskie media podkreślają, że Trump nie blefuje, lecz stosuje realną presję wobec Rosji.

Według amerykańskich mediów, groźby Donalda Trumpa dotyczące przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk nie były jedynie elementem retoryki, lecz realnym narzędziem nacisku na Rosję. Jak podkreślają komentatorzy, to właśnie te działania zmusiły Władimira Putina do zainicjowania rozmów w Budapeszcie. Zdaniem ekspertów, dotychczasowa taktyka amerykańskiego prezydenta była często niedoceniana, a obecnie przynosi wymierne efekty.

Pokój na nowych warunkach?

Celem Stanów Zjednoczonych nie jest całkowita kapitulacja Rosji, lecz wypracowanie porozumienia pokojowego, które uwzględniałoby obecną linię frontu oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Według doniesień, Ukraina kontynuuje ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, a ceny ropy naftowej osiągnęły najniższy poziom od prawie pięciu lat, co dodatkowo osłabia pozycję Moskwy.

W najbliższym czasie amerykański Kongres ma przyjąć przepisy umożliwiające nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. Nowe regulacje mają dać prezydentowi USA narzędzia do dalszego osłabiania rosyjskiej gospodarki. Wśród rozważanych opcji znajduje się także przekazanie Ukrainie niemieckich pocisków Taurus oraz wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

Amerykańska presja może przynieść przełom

Eksperci podkreślają, że Stany Zjednoczone nadal dysponują szerokim wachlarzem środków nacisku na Rosję. Gotowość Donalda Trumpa do wykorzystania tych narzędzi może okazać się kluczowa dla dalszego przebiegu konfliktu i ewentualnych negocjacji pokojowych.