Stan dwóch Polaków, którzy zostali ranni w piątkowym wypadku w Austrii, jest ciężki i pozostaną w szpitalach - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Na autostradzie A5 w pobliżu Drasenhofen doszło do zderzenia trzech pojazdów - ciężarówki, autokaru i samochodu dostawczego.

Wypadek z udziałem Polaków w Austrii, fot. Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach / Facebook

W wypadku zginęła jedna osoba, a wiele zostało rannych.

Jedna z osób poważnie rannych jest hospitalizowana w Wiedniu, a druga w czeskim szpitalu w Brnie.

Ich stan określany jest jako ciężki, ale stabilny.

Niemal wszystkie osoby biorące udział w wypadku to Polacy - ustalił reporter RMF FM. To, jakiej narodowości był kierowca auta dostawczego, który zginął, nadal jest ustalane. Na miejscu wypadku nie odnaleziono dokumentów ofiary.

Austriacka policja wspólnie z polskimi służbami weryfikuje, kto dokładnie kierował tym autem.

Wszystkie pojazdy miały polskie tablice rejestracyjne.



Autokarem podróżowała delegacja z Małopolski, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Jak przekazano w komunikacie, polska delegacja wracała z Istrii w Chorwacji.

Wszystkie osoby, które trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami, zostały już w piątek wypisane.