Donald Trump opublikował w swojej sieci społecznościowej nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy. Wideo wywołało burzę wśród polityków i mediów. Rzeczniczka Białego Domu broni prezydenta, twierdząc, że to tylko mem, a reakcje są przesadzone.
- Donald Trump zamieścił w sieci społecznościowej Truth Social nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy.
- Wideo zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nawiązuje do teorii spiskowej dotyczącej wyborów w 2020 roku.
- Fragment z Obamami pochodzi z karykatury "Króla Lwa", wcześniej opublikowanej przez konto związane z ruchem MAGA.
W czwartek wieczorem Donald Trump udostępnił na Truth Social nagranie, które wzbudziło ogromne emocje w amerykańskiej opinii publicznej. Wideo, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, pod koniec, przez sekundę przedstawia Baracka i Michelle Obamę jako małpy. Całość nawiązuje do teorii spiskowej dotyczącej wyborów prezydenckich z 2020 roku.