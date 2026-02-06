​Donald Trump opublikował w swojej sieci społecznościowej nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy. Wideo wywołało burzę wśród polityków i mediów. Rzeczniczka Białego Domu broni prezydenta, twierdząc, że to tylko mem, a reakcje są przesadzone.

  • Donald Trump zamieścił w sieci społecznościowej Truth Social nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy.
  • Wideo zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nawiązuje do teorii spiskowej dotyczącej wyborów w 2020 roku.
  • Fragment z Obamami pochodzi z karykatury "Króla Lwa", wcześniej opublikowanej przez konto związane z ruchem MAGA.
W czwartek wieczorem Donald Trump udostępnił na Truth Social nagranie, które wzbudziło ogromne emocje w amerykańskiej opinii publicznej. Wideo, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, pod koniec, przez sekundę przedstawia Baracka i Michelle Obamę jako małpy. Całość nawiązuje do teorii spiskowej dotyczącej wyborów prezydenckich z 2020 roku.

Karykatura "Króla Lwa" i politycy jako zwierzęta

Jak podaje portal Axios, fragment z Obamami pochodzi z wcześniejszego wideo będącego karykaturą "Króla Lwa", które zostało opublikowane jesienią przez konto związane z ruchem MAGA. W nagraniu pojawiają się również inni politycy Partii Demokratycznej, przedstawieni jako różne zwierzęta. 

Publikacja nagrania spotkała się z natychmiastową krytyką ze strony polityków i mediów. Czarnoskóry senator republikanów Tim Scott określił wideo jako "najbardziej rasistowską rzecz pochodzącą z Białego Domu" i zaapelował o jego usunięcie. Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma nazwało zachowanie prezydenta "obrzydliwym" i wezwało republikanów do potępienia incydentu.

Biały Dom odpowiada: "Fałszywe oburzenie"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się do kontrowersji, twierdząc, że reakcje są przesadzone. Podkreśliła, że nagranie to internetowy mem, w którym prezydent Trump został przedstawiony jako król dżungli, a demokraci jako postacie z "Króla Lwa". Zaapelowała również o skupienie się na sprawach ważnych dla amerykańskiej opinii publicznej.