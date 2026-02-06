Karykatura "Króla Lwa" i politycy jako zwierzęta

Jak podaje portal Axios, fragment z Obamami pochodzi z wcześniejszego wideo będącego karykaturą "Króla Lwa", które zostało opublikowane jesienią przez konto związane z ruchem MAGA. W nagraniu pojawiają się również inni politycy Partii Demokratycznej, przedstawieni jako różne zwierzęta.

Publikacja nagrania spotkała się z natychmiastową krytyką ze strony polityków i mediów. Czarnoskóry senator republikanów Tim Scott określił wideo jako "najbardziej rasistowską rzecz pochodzącą z Białego Domu" i zaapelował o jego usunięcie. Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma nazwało zachowanie prezydenta "obrzydliwym" i wezwało republikanów do potępienia incydentu.

Biały Dom odpowiada: "Fałszywe oburzenie"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się do kontrowersji, twierdząc, że reakcje są przesadzone. Podkreśliła, że nagranie to internetowy mem, w którym prezydent Trump został przedstawiony jako król dżungli, a demokraci jako postacie z "Króla Lwa". Zaapelowała również o skupienie się na sprawach ważnych dla amerykańskiej opinii publicznej.