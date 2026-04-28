​Majówka zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Z każdym dniem temperatura będzie wzrastać - informuje synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. W sobotę i niedzielę w niemal całym kraju będzie powyżej 20 st. C, a na zachodzie i w centrum upał - 28 st. C.

Pogoda na 1 maja. Piątek najchłodniejszy, w górach deszcz ze śniegiem

Obecne modele prognozy średnioterminowej pokazują, że tegoroczna majówka będzie wyjątkowo ciepła i słoneczna, bo od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze.

Piątek 1 maja będzie najchłodniejszym ze wszystkich dni majówki. W prawie całym kraju pojawi się słońce, jedynie na południu można spodziewać się większego zachmurzenia - tam możliwe również lekkie opady deszczu ze śniegiem, szczególnie wysoko w górach.

Temperatura maksymalna wyniesie 15-17 st. C na północy i północnym wschodzie, około 16-18 st. C w centrum i na południu. W zachodniej połowie kraju termometry wskażą do 21 st. C.

Pogoda na 2 maja. Sobota ze słońcem, nawet 27 st. C

W sobotę 2 maja w całym kraju bezchmurnie i bez opadów. Temperatura na przeważającym obszarze wyniesie powyżej 20 st. C. Chłodniej na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich - około 18 st. C, a najcieplej w centrum i na zachodzie - od 24 do 27 st. C.

Pogoda na 3 maja. W niedzielę fala upałów

W niedzielę 3 maja będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach w dalszym ciągu powyżej 20 stopni, jedynie nad morzem chłodniej - około 15-18 st. C. Na zachodzie i w centrum nawet około 26-28 st. C, między 24 a 25 st. C na północy, a na wschodzie i południu - do 23 st. C.

Ostatni dzień majówki również zapowiada się słonecznie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur może pojawić się jedynie na Wybrzeżu, na zachodzie spodziewane są przelotne opady deszczu - mówi synoptyczka INGW Dorota Pacocha.

Po majówce spodziewana jest zmiana w pogodzie spowodowana w dużej mierze napływem do Polski strefy opadów.