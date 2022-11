Nowy tydzień przyniesie nam mgłę, śnieg i deszcz ze śniegiem - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według synoptyków na większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć jedynie mieszkańcy południa kraju.

Śnieg w okolicy al. Armii Krajowej w Warszawie / Andrzej Lange / PAP

Od poniedziałku do środy prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Na północy i w centrum spodziewane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Nocą i w godzinach porannych pojawiać się będzie mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.

Na termometrach zobaczymy od -7 stopni w rejonach podgórskich, przez 3 stopnie na wybrzeżu po nawet 7 stopni na Dolnym Śląsku.

Od czwartku do soboty prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie. W sobotę na północy kraju może padać słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni na Suwalszczyźnie do 3 stopni na wybrzeżu, a maksymalna od -3 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na Dolnym Śląsku.

Niedziela będzie pochmurna. Będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. W południe termometry pokażą od -2 stopni na Suwalszczyźnie do 3 stopni na południowo-wschodnich krańcach Polski.