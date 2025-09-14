Prognoza IMGW nie napawa optymizmem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował na wieczór duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich kraju. W wielu miejscach, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski, występują silne opady deszczu oraz burze z gradem. ZOBACZ WIĘCEJ

Wiatr jest porywisty - z kierunków południowo-wschodnich i południowych, a od zachodu skręcający na zachodnie. W czasie burz porywy osiągają 65 km/h, a na wschodzie i północnym wschodzie nawet 70 km/h. Wysoko w górach prędkość wiatru może dochodzić do 70 km/h.

Już niemal 400 interwencji odnotowali strażacy z związku z ulewami, które przechodzę przez Polskę.

Na Śląsku strażacy musieli interweniować niemal 200 razy, około stu wezwań odnotowano z kolei w woj. kujawsko-pomorskiem. Straż pożarna walczy głównie z lokalnymi podtopieniami budynków i ulic, a także z połamanymi drzewami i gałęziami.

To może być długa noc dla strażaków, szczególnie we wschodniej części kraju. Cały czas obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Ostrzeżenia synoptyków obejmują obszar od Warmii i Mazur, części Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Ziemię Świętokrzyską, aż po Podkarpacie.