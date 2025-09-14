Chmura szelfowa pojawiła się na Lubelszczyźnie. Choć wygląda efektownie i często zachęca do robienia zdjęć, synoptycy ostrzegają: to sygnał załamania pogody.
Chmura szelfowa (inaczej wał szkwałowy lub arcus) tworzy charakterystyczną strukturę ciągnącą się wzdłuż horyzontu. Jej pojawienie się bywa zapowiedzią gwałtownej nawałnicy. Od momentu dostrzeżenia wału szkwałowego do nadejścia burzy może upłynąć zaledwie kilka minut. Zjawisko poprzedzają najczęściej silne burze superkomórkowe.
Wał szkwałowy zwykle oznacza nagłe uderzenie bardzo silnego wiatru - stąd jego nazwa. Tuż po nim często występują intensywne opady deszczu, grad oraz wyładowania atmosferyczne.