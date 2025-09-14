Druga połowa września 2025 roku zapowiada się w Polsce wyjątkowo zmiennie pod względem pogody. Synoptycy IMGW są zgodni: lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, choć nie zabraknie typowo jesiennych akcentów. Temperatura będzie powyżej wieloletniej normy, ale za to deszcz, a nawet burze, dadzą się we znaki.

/ Shutterstock

Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa

Według eksperymentalnej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, średnia miesięczna temperatura we wrześniu będzie w całym kraju powyżej normy wieloletniej. W drugiej połowie miesiąca w wielu regionach Polski wciąż można będzie liczyć na ciepłe, a nawet bardzo ciepłe dni.

Na zachodzie i południu kraju temperatury maksymalne w ciągu dnia będą sięgać 19–22 st. C, a lokalnie nawet 23 st. C. W centrum i na wschodzie słupki rtęci pokażą najczęściej 17–20 st. C. Na północy będzie nieco chłodniej, ale i tam temperatury utrzymają się na poziomie 16–19 st. C. Noce będą już wyraźnie chłodniejsze – od 8 do 12 st. C, a w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie możliwe są spadki nawet do 6–7 st. C.

/ IMGW / Materiały prasowe

Uwaga na burze

Na niedzielę, 14 września, IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz dla części powiatów w woj. wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim. Jak podali synoptycy, prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu silnym i umiarkowanym do 40 mm. Miejscami mogą wystąpić burze i opady gradu. Podczas burz wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Druga połowa września nie przyniesie długotrwałych ulew, za to przelotne, ale częste opady deszczu pojawią się w całym kraju, szczególnie od 15 do 19 września. Najwięcej deszczu prognozowane jest na północy i w centrum.