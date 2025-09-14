IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód dla południowo-wschodnich regionów, północnego Mazowsza oraz dla Warmii i Mazur. Są także ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czternastu województw.
Ostrzeżenia II stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód w związku z opadami deszczu ogłoszono dla zlewnii górnej i dolnej rzeki Łyny, obejmującej zasięgiem woj. warmińsko-mazurskie, oraz dla rzeki Wkry w woj. mazowieckim. Spodziewane jest tam przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do poniedziałku do godz. 12.
Dla zlewni w regionach Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska ogłoszono ostrzeżenie I stopnia, gdzie punktowo może wystąpić przekroczenie stanu ostrzegawczego. Alert potrwa do godz. 17.