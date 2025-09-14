​Ricky Hatton nie żyje. Ciało sportowca znaleziono w niedzielę rano w jego domu w Hyde w hrabstwie Wielki Manchester (Wielka Brytania). Były mistrz świata miał 46 lat.

Ricky Hatton nie żyje. Były mistrz świata miał 46 lat / Shutterstock

Na miejsce wezwano policję, która wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Funkcjonariusze podkreślili, że w śmierci Hattona nie dopatrzono się "niczego podejrzanego". Przyczyna zgonu nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.

Ricky Hatton, znany jako "The Hitman" (Zabójca), zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych brytyjskich pięściarzy. Swój pseudonim zawdzięczał agresywnemu stylowi walki. Był dwukrotnym mistrzem świata federacji IBF w kategorii lekkopółśredniej oraz mistrzem WBA w wadze lekkopółśredniej i półśredniej - jednym z najpopularniejszych pięściarzy pierwszej dekady XXI wieku.