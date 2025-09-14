​Ricky Hatton nie żyje. Ciało sportowca znaleziono w niedzielę rano w jego domu w Hyde w hrabstwie Wielki Manchester (Wielka Brytania). Były mistrz świata miał 46 lat.

Zobacz również:

Na miejsce wezwano policję, która wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Funkcjonariusze podkreślili, że w śmierci Hattona nie dopatrzono się "niczego podejrzanego". Przyczyna zgonu nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.

Ricky Hatton, znany jako "The Hitman" (Zabójca), zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych brytyjskich pięściarzy. Swój pseudonim zawdzięczał agresywnemu stylowi walki. Był dwukrotnym mistrzem świata federacji IBF w kategorii lekkopółśredniej oraz mistrzem WBA w wadze lekkopółśredniej i półśredniej - jednym z najpopularniejszych pięściarzy pierwszej dekady XXI wieku.

Ricky Hatton nie żyje. Planował wrócić na ring

Karierę zakończył w 2012 roku, ale w ostatnich miesiącach planował sensacyjny powrót do ringu. W grudniu miał stoczyć kolejną walkę.

Zmagał się jednak z problemami psychicznymi i uzależnieniami. Otwarcie mówił o depresji i podejmowanych próbach samobójczych.

Wiadomość o śmierci mistrza poruszyła środowisko sportowe. Amir Khan nazwał Hattona nie tylko "jednym z najwybitniejszych brytyjskich bokserów", ale także "przyjacielem, mentorem i wojownikiem".

Ricky Hatton odszedł niespełna miesiąc przed swoimi 47. urodzinami.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym