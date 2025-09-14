"Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" – przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie na platformie X. Jak zaznaczono, obecność wojsk ma stanowić wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry".
Operacja NATO "Eastern Sentry" ("Wschodnia Straż"), ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Wczoraj Władysław Kosinak-Kamysz stwierdził, że jest ona jedną z największych operacji w historii NATO.