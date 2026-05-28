Przewlekłe zmęczenie to coraz powszechniejszy problem współczesnego społeczeństwa. W świecie, gdzie tempo życia nieustannie przyspiesza, a obowiązków przybywa, coraz więcej osób skarży się na brak energii, spadek motywacji i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Osace w Japonii wskazują, że kluczową rolę może odgrywać nie tylko brak odpoczynku, ale również niedobory określonych składników odżywczych, szczególnie witaminy B12 i kwasu foliowego. Pisze o tym w niedawnym numerze czasopismo "Nutrients".

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Hiroaki Kanouchi z Graduate School of Human Life and Ecology na Uniwersytecie Metropolitalnym w Osace przyjrzał się bliżej zależnościom między dietą, poziomem witamin z grupy B a odczuwanym zmęczeniem. Szczególną uwagę zwrócono na witaminę B12 i kwas foliowy (witaminę B9), których niedobór może prowadzić do wzrostu poziomu homocysteiny, biomarkera często kojarzonego z chorobami układu krążenia, demencją czy zwiększonym ryzykiem złamań.

W badaniu wzięło udział około 600 zdrowych dorosłych mieszkańców Japonii. Uczestnikom zmierzono stężenia homocysteiny, kwasu foliowego oraz witaminy B12 we krwi. Dodatkowo poziom zmęczenia i motywacji oceniano za pomocą specjalistycznych kwestionariuszy. Analiza wyników wykazała, że osoby z wyższym poziomem homocysteiny miały jednocześnie niższe stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego, niezależnie od płci. Co istotne, po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, długość snu, obciążenie pracą czy nawyki żywieniowe, zauważono wyraźne różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami.

U mężczyzn wyższy poziom homocysteiny wiązał się z nasileniem fizycznego zmęczenia, natomiast u kobiet z obniżeniem motywacji. To pierwsze tego typu doniesienie naukowe, które sugeruje, że niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego mogą mieć bezpośredni wpływ na samopoczucie i poziom energii u zdrowych osób.

Homocysteina to aminokwas, którego podwyższone stężenie we krwi jest od lat przedmiotem zainteresowania lekarzy i naukowców. Dotychczas skupiano się głównie na jej roli w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych czy zaburzeń neurologicznych. Najnowsze badania sugerują jednak, że warto zwracać uwagę także na jej wpływ na codzienne funkcjonowanie, w tym na poziom zmęczenia i motywacji.

Profesor Kanouchi podkreśla, że aby zapobiegać wzrostowi homocysteiny, kluczowe jest unikanie niedoborów witaminy B12 i kwasu foliowego. Odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w te składniki, może być jednym z najprostszych sposobów na poprawę samopoczucia i efektywności w pracy oraz życiu codziennym.

Witamina B12 występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby, jaja czy nabiał. Kwas foliowy znajdziemy natomiast w zielonych warzywach liściastych, roślinach strączkowych, orzechach oraz produktach pełnoziarnistych. Osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską powinny zwrócić szczególną uwagę na suplementację witaminy B12, aby uniknąć jej niedoborów. Eksperci przypominają również, że na poziom witamin i homocysteiny wpływają nie tylko nawyki żywieniowe, ale także styl życia, poziom stresu, aktywność fizyczna oraz długość i jakość snu.

