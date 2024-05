58-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stracił 130 tys. zł po tym, jak postanowił zainwestować w kryptowaluty. Zarejestrował się w specjalnej witrynie, odebrał telefon, a na koniec rozmowy usłyszał, że został oszukany.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Augustowska policja poinformowała w środę, że 58-latek zarejestrował się w witrynie internetowej. Później zadzwonił do niego mężczyzna z informacją, że na początku należy zainwestować większą kwotę, aby została ona przemnożona.

Fałszywy doradca finansowy polecił mężczyźnie zainstalowanie aplikacji do zdalnego śledzenia pulpitu, aby w jego imieniu mógł realizować wszystkie inwestycje. Oszust, wykorzystując udostępnione dane osobowe, zaciągnął na koncie mężczyzny kredyt.

Posiadacz konta poinformował wreszcie, że nie ma więcej pieniędzy na inwestycje, więc w słuchawce usłyszał, że jest to oszustwo.

Policjanci przypominają, by sprawdzać tożsamość dzwoniącej osoby, nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej i nie instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których logujemy się do bankowości elektronicznej.