Po raz kolejny RMF FM utrzymał pozycję lidera wśród najczęściej cytowanych rozgłośni radiowych w Polsce - wynika z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów. We wrześniu inne redakcje powoływały się na informacje dziennikarzy RMF FM niemal 2,8 tys. razy, co ponownie dało stacji pierwsze miejsce w rankingu opiniotwórczości wśród stacji radiowych.

RMF FM utrzymał pozycję lidera wśród najczęściej cytowanych rozgłośni radiowych - wynika z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów. / Jacek Bednarczyk / PAP

RMF FM źródłem informacji dla innych mediów

W raporcie IMM podkreślono, że RMF FM regularnie pozostaje źródłem informacji dla innych redakcji - zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i regionalnych. We wrześniu uwagę mediów przyciągnęły m.in. materiały RMF FM dotyczące międzynarodowej korespondencji między prezydentami Polski i USA. Konkurencja została w tyle - Radio ZET zanotowało jedynie 1,7 tys. cytowań, a TOK FM 434 cytowania.

To dla nas ogromne wyróżnienie, bo opiniotwórczość, obok zaufania naszych słuchaczy, jest jednym z kluczowych wskaźników jakości dziennikarstwa. Cieszymy się, że informacje RMF FM regularnie stają się punktem odniesienia dla innych redakcji. To efekt pracy całego zespołu Faktów RMF FM, Radia RMF24 i portalu RMF24.pl - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.

W ogólnym zestawieniu wszystkich mediów w Polsce (prasa, portale, telewizja, radio) RMF FM utrzymało silną pozycję - radio jako segment stanowi 12 procent udziału w rynku najbardziej opiniotwórczych redakcji.

"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium we wrześniu

Z kolei najbardziej opiniotwórczym medium września została "Rzeczpospolita" z wynikiem 4,3 tys. odniesień w innych mediach. Na drugim miejscu - z liczbą 3,9 tys. powołań na źródło - uplasował się Onet. Podium zamyka TVN24, osiągając wynik blisko 3,8 tys. cytowań - informuje Instytut Monitorowania Mediów w najnowszym raporcie Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce.

Raport IMM "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce" jest comiesięcznym badaniem analizującym tysiące publikacji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod kątem liczby cytowań materiałów i informacji pochodzących z konkretnych redakcji.