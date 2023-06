​Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pokazała na żywo w piątek za pośrednictwem platformy YouTube zdjęcia z Marsa. Jak podkreślono, była to pierwsza taka transmisja w historii.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Co ok. 50 sekund przez jedną godzinę pokazywane były kolejne zdjęcia Czerwonej Planety, co można było obserwować pod tym linkiem. Aktualizacje były również dostępne na koncie ESA na Twitterze.

Obraz był transmitowany z 18-minutowym opóźnieniem, wynikającym z odległości między Marsem a Ziemią.