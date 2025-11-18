Kawa i herbata to napoje, które od lat towarzyszą nam każdego dnia. Dla wielu osób poranna filiżanka kawy jest nieodłącznym elementem rozpoczęcia dnia, podczas gdy inni wybierają herbatę, by się rozgrzać lub zrelaksować. Oba te napoje nie tylko poprawiają samopoczucie, ale – jak pokazują najnowsze badania – mogą mieć zbawienny wpływ na zdrowie i długość życia. Klucz tkwi jednak w odpowiednich proporcjach.

Ile filiżanek kawy i herbaty dziennie powinniśmy wypijać? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Wyniki przełomowego badania opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie "British Journal of Nutrition" rzucają nowe światło na codzienne nawyki związane z piciem kawy i herbaty. Naukowcy przeanalizowali dane niemal 183 tysięcy osób z Wielkiej Brytanii, które przez 13 lat regularnie wypełniały szczegółowe kwestionariusze dotyczące diety, stylu życia oraz ilości spożywanych napojów - kawy, herbaty i wody.

Analiza tak obszernego materiału pozwoliła na wyciągnięcie nie tylko ogólnych wniosków dotyczących wpływu tych napojów na zdrowie, ale również na określenie, jaka proporcja ich spożycia przynosi największe korzyści. Okazuje się, że klucz do zdrowia tkwi w równowadze.

Idealna proporcja: 2 do 3

Według badaczy optymalne efekty zdrowotne osiągniemy, pijąc dwie filiżanki kawy na trzy filiżanki herbaty dziennie. To właśnie taka proporcja, jak wynika z przeprowadzonych analiz, najbardziej sprzyja długowieczności i zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu.

Kawa, herbata i woda to nie tylko źródła nawadniających płynów. Herbata i kawa w szczególności zawierają cenne właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe. Walka ze stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi sprzyja długowieczności poprzez ochronę organizmu przed niektórymi chorobami zwyrodnieniowymi, takimi jak choroby serca, cukrzyca i nowotwory - tłumaczy dietetyk Lisa Moskovitz.

Dlaczego kawa i herbata są tak ważne dla zdrowia?

Zarówno kawa, jak i herbata, są bogate w związki bioaktywne, które mają udowodnione działanie prozdrowotne. Kawa jest źródłem polifenoli, które wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, chroniąc komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Z kolei herbata - zwłaszcza zielona - zawiera katechiny, które wspierają układ krążenia i pomagają w regulacji poziomu cukru we krwi.

Regularne spożywanie tych napojów, jak wskazują autorzy badania, może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób serca, cukrzycy typu 2, a nawet niektórych nowotworów. Dodatkowo, zarówno kawa, jak i herbata, mają właściwości przeciwzapalne, które pomagają organizmowi radzić sobie z przewlekłymi stanami zapalnymi, będącymi jedną z głównych przyczyn wielu chorób.

Choć kawa i herbata mają wiele zalet, nie można zapominać o roli wody w codziennej diecie. To właśnie ona jest podstawowym źródłem nawodnienia organizmu. Eksperci zalecają, by nie zastępować całkowicie wody innymi napojami, a raczej traktować kawę i herbatę jako uzupełnienie codziennego bilansu płynów.