Naukowcy odtworzyli cyfrowo twarz jednego z najpotężniejszych królów starożytnego Egiptu – Ramzesa II. Obraz 3D pokazuje oblicze faraona, który panował ok. 3200 lat temu.

Dzięki naukowcom i współczesnej technologii jesteśmy w stanie po raz pierwszy w historii spojrzeć w twarz faraonowi.

Najpierw eksperci wykonali skany mumii Ramzesa II, następnie otrzymany w ten sposób obraz poddali obróbce komputerowej.

Jest to jedyna naukowa rekonstrukcja twarzy Ramzesa II oparta na tomografii komputerowej jego mumii - powiedziała współprowadząca badania prof. Sahar Saleem z Uniwersytetu w Kairze.

Pierwsze renderowanie pokazało, jak wyglądał faraon, kiedy umierał w wieku ok. 90 lat. Następnie obraz ten odmłodzono, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądał, gdy miał ok. 45 lat.

Otrzymaliśmy zrekonstruowaną twarz bardzo przystojnego Egipcjanina, z wydatnym nosem i mocno zarysowaną szczęką - dodała Saleem, cytowana przez "Daily Mail".

Profesor przypomina, że Ramzes II był wielkim wojownikiem, który rządził starożytnym Egiptem przez 66 lat. W annałach historii zapisał się jako Ramzes Wielki.

Panował od 1279 r. p.n.e. do swojej śmierci w 1213 r. p.n.e. To on podpisał pierwszy udokumentowany w historii traktat pokojowy.

Niektórzy kojarzą Ramzesa II z postacią opisaną w biblijnej Księdze Wyjścia, która opowiada o ucieczce Izraelitów z Egiptu pod przywództwem Mojżesza.