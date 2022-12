Nie w grudniu tego roku, jak zakładano, ale dopiero na wiosnę ma zakończyć się remont Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu. Jak poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta powodem opóźnienia jest niesprzyjająca pogoda. Wykonawca będzie mieć naliczane kary.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Termin zakończenia remontu Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu jest przesuwany już po raz czwarty. Pierwotnie prace miały dobiec końca w sierpniu tego roku. Potem termin przesunięto na listopad, a następnie na grudzień. Teraz jest mowa o tym, że remont przedłuży się o koljene 3 miesiące i potrwa do końca marca.

Wspólnie z wykonawcą dążyliśmy do tego, aby prace renowacyjne oraz remontowe na moście zakończyć jeszcze w tym roku, jednak warunki atmosferyczne wpłynęły na to, że finisz prac nastąpi w roku przyszłym, na wiosnę. Po ustaniu warunków zimowych - informuje Klaudia Piątek ze ZDiUM we Wrocławiu.

Przede wszystkim chodzi o specyfikę robót, które pozostały do wykonania. Na przykład nakładanie powłok antykorozyjnych na konstrukcję stalową wymaga odpowiednich warunków pogodowych. Niskie temperatury, opady deszczu czy śniegu, wysoka wilgotność to uniemożliwiają.

Jak przekazał ZDiUM, nie wyrażono zgody się na aneksowanie umowy, zgodnie z którą prace miały być zakończone do końca roku. W związku z tym wykonawcy będą naliczane kary za wszystkie opóźnienia.