Najpotężniejsza w historii rakieta Starship koncernu SpaceX należącego do Elona Muska o 15:34 ruszyła z kosmodromu w Teksasie. Po trzech minutach misja się zakończyła - nie doszło do rozłączenia dwóch stopni rakiety, Starship eksplodował. Misja przyniosła więc tylko połowiczny sukces. Rakieta składa się z dwóch części - pojazdu Starship, który jest zarówno rakietą jak i samym pojazdem kosmicznym, a także członu podstawowego, tzw. Super Heavy. Pierwotnie jej start był planowany na poniedziałek.

/ PAP/EPA

To była misja testowa, która miała sprawdzić pare kluczowych etapów. Pierwszy, czyli wspólny start Pojazdu Starship i podstawowego stopnia, tak zwanego boostera Super Heavy - po raz pierwszy zintegrowanych, był sukcesem. Odpaliło 29 z 33 silników Raptor i poteżna konstrukcja wzniosła się w niebo na wysokość ponad 20 kilometrów. Tu jednak nastąpił problem.

Po trzech minutach lotu Starship miał się od boostera odłączyć i odpalić swoje 6 silników. To się nie udało. Nie doszło do rozłączenia i tego odpalenia silników nie dało się przetestować. Całość zeszła z kursu i wybuchła. Nie wiemy, czy to była awaria, czy wybuch zdalnie zainicjowany. Kolejny ważny etap pracy nad projektem, który ma wysłać ludzi na Księżyc i marsa został jednak zrealizowany.

Z próby zadowolony wydaje się też Elon Musk, który pogratulował zespołowi SpaceX.