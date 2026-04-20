Używanie popularnych gąbek melaminowych - tzw. magicznych gąbek - znanych z niezwykłej skuteczności w usuwaniu trudnych zabrudzeń, może mieć nieoczekiwane, negatywne konsekwencje dla środowiska. Najnowsze badania wskazują, że podczas codziennego użytkowania te produkty uwalniają ogromne ilości mikroplastiku, który trafia do wód i może zagrażać ekosystemom na całym świecie.

Skuteczność, ale i ukryte zagrożenia

Gąbki melaminowe zdobyły uznanie dzięki możliwości usuwania plam bez użycia detergentów. Ich sekret tkwi w strukturze wykonanej z polimeru, który tworzy sztywną, a zarazem lekką piankę. Działa ona jak bardzo drobny papier ścierny, pozwalając na mechaniczne usuwanie zabrudzeń z różnych powierzchni.

To właśnie ścieranie prowadzi do powstawania mikroskopijnych włókien plastiku, które mogą być uwalniane podczas sprzątania. W trakcie użytkowania gąbki melaminowej jej powierzchnia stopniowo się zużywa. W efekcie powstają drobne fragmenty, które mogą rozpadać się na jeszcze mniejsze włókna mikroplastiku.

Te niewidoczne gołym okiem cząsteczki łatwo przedostają się do kanalizacji, a następnie do systemów oczyszczania ścieków. Niestety, nie wszystkie zostają wychwycone - część z nich trafia do wód, gdzie mogą ostatecznie trafić do organizmów zwierząt wodnych. W ten sposób mikroplastik może przedostawać się do łańcucha pokarmowego, potencjalnie wpływając także na zdrowie ludzi.

Skala problemu zaskakuje

Naukowcy Yu Su, Baoshan Xing, Rong Ji i ich współpracownicy przeprowadzili badania, w których testowano gąbki melaminowe różnych marek, symulując ich codzienne użytkowanie. Okazało się, że gąbki o większej gęstości są bardziej odporne na ścieranie i uwalniają mniej mikroplastiku. Mniej gęste produkty szybciej się rozpadają, generując większą liczbę włókien.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie naukowym ACS Environmental Science & Technology wskazują, że pojedyncza gąbka może uwolnić nawet 6,5 miliona włókien na każdy gram zużytego materiału. Zwrócono uwagę, że w czasie użytkowania jednej gąbki, średnio zużywa się ona w 10 proc. swojej całkowitej masy.

Następnie badacze zestawili te wyniki z danymi sprzedażowymi platformy Amazon z sierpnia 2023 r. Oszacowali, że miesięcznie na całym świecie do środowiska może trafiać ok. 1,55 biliona włókien mikroplastiku tylko z tych produktów. Wartość ta może być nawet wyższa, gdyż wyliczenia opierały się tylko na jednym sprzedawcy.

Codzienne wybory mają znaczenie

Eksperci sugerują kilka sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu gąbek melaminowych. Producenci mogą wprowadzać na rynek produkty o większej gęstości i trwałości, co pozwoli ograniczyć ilość uwalnianych włókien. Konsumenci mogą natomiast wybierać alternatywne, naturalne środki czystości, które nie zawierają plastiku.

Choć gąbki melaminowe pozostają niezwykle praktycznym narzędziem w domach na całym świecie, ich masowe stosowanie może przyczyniać się do poważnych problemów środowiskowych. Warto mieć świadomość, że nawet najprostsze produkty codziennego użytku mogą mieć nieoczekiwane skutki dla naszej planety. Decyzje podejmowane przez producentów i konsumentów mogą odegrać kluczową rolę w ograniczaniu zanieczyszczenia mikroplastikiem.