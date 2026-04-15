Pięć firm z województw wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezes jednej z nich zostało ukaranych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zmowę cenową dotyczącą skupu owoców. Łączna wysokość kar sięga niemal 1,6 mln zł. Urząd ujawnił szczegóły nielegalnych ustaleń, które miały miejsce w latach 2022-2024 na terenie powiatu konińskiego.

Przedsiębiorstwa z województw wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego miały wspólnie ustalać ceny skupu owoców na możliwie najniższym poziomie. Jak podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, działania te miały na celu ograniczenie konkurencji i sztuczne zaniżanie stawek oferowanych producentom owoców.



Niedozwolone porozumienie miało dotyczyć skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.



Kulisy zmowy ujawnione przez UOKiK

Wśród ukaranych firm znalazły się: Fructis z Wierzbia, Damex z Nowej Wsi, Silver-Trans z Sompolna (wszystkie z woj. wielkopolskiego), Kam Pol z Białej Rawskiej (woj. łódzkie) oraz Kalbrok z Sielic (woj. mazowieckie).

Za bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie zmowy uznano prezesa firmy Fructis. W trakcie przeszukania siedziby tej spółki zabezpieczono dowody w postaci wiadomości wymienianych przez przedsiębiorców.

Jak informuje UOKiK, wśród zabezpieczonych wiadomości znalazły się m.in. takie treści: "Coś musimy wymyślić, bo to chore, tak się przebijać (...). Jak co, dajcie znać, co robimy, ja mogę się ścigać cenowo, ale to jest niezdrowe dla nas wszystkich" oraz "Hej, jak dziś cena wiśni i porzeczki? - Wiśnia 2,30 porzeczka 2,20 ceny netto".



Decyzja nie jest prawomocna

Zmowa cenowa miała funkcjonować przez trzy sezony - od 2022 do 2024 roku. Łączna wysokość nałożonych kar wyniosła 1,57 mln zł. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna - ukaranym przysługuje prawo odwołania do sądu.

Urząd przypomina, że maksymalne kary za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję mogą wynosić nawet 10 proc. rocznego obrotu firmy oraz 2 mln zł dla menedżerów.

Uczestnicy zmowy mogą uniknąć kary, jeśli zdecydują się współpracować z UOKiK jako tzw. "świadek koronny" i dostarczą dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia.