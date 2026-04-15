Na sześć miesięcy więzienia koreański sąd skazał amerykańskiego youtubera Johnny’ego Somali. 25-latek odpowie za pocałowanie pomnika upamiętniającego niewolnice seksualne z czasów japońskiej okupacji – podaje "The Guardian".

Johnny Somali został skazany przez sąd na karę więzienia / Yonhap/Shutterstock / PAP/EPA

Jego zachowanie wywołało falę oburzenia i potępienia wśród Koreańczyków.

O Somalim zrobiło się głośno, kiedy w sieci opublikował kontrowersyjne filmiki z Korei Południowej i Japonii.

Na jednym z nich z 2024 roku tańczył w niestosowny sposób i pocałował pomnik upamiętniający Koreanki zmuszane przez japońskie siły okupacyjne przed II wojną światową i w jej trakcie do niewolnictwa seksualnego.

Koreańczykom to się nie spodobało

Filmik wywołał gniew społeczeństwa. Wielu komentatorów potępiło zachowanie Amerykanina. Media podawały, że mężczyzna był obrażany, a nawet fizycznie atakowany przez oburzonych Koreańczyków. Ostatecznie youtuber skasował nagranie i przeprosił za swoje zachowanie. Tłumaczył, że "nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia tego pomnika".

To jednak pomogło niewiele. Również w 2024 roku koreańskie władze postawiły mężczyźnie zarzuty naruszania porządku publicznego i utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej. Youtuber otrzymał też zakaz opuszczania kraju.

"Sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia" - przekazał dziś rozmowie z AFP przedstawiciel Sądu Okręgowego Seul Zachodni, odpowiadając na pytanie dotyczące sprawy Somaliego.

Już wcześniej lubił prowokować

Historia z Korei nie była pierwszą, która rozwścieczyła widzów youtubera. W 2023 roku w Japonii w metrze drwił z Nagasaki i Hiroszimy - dwóch miast zniszczonych przez amerykańskie bomby atomowe w 1945 roku.