Ludzkość zdominowała niemal każdy zakątek Ziemi, osiągając coś, czego nie dokonał żaden inny kręgowiec. Od rozpalonych pustyń, przez tropikalne lasy deszczowe, aż po skute lodem obszary Arktyki, człowiek potrafił nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w najbardziej ekstremalnych warunkach. Co sprawiło, że to właśnie nasz gatunek zdołał tak szybko i skutecznie rozprzestrzenić się na całym globie? Badania prof. Charlesa Perreault z Arizona State University wskazują na znaczenie ewolucji kulturowej, która przyczyniła się do naszego sukcesu w znacznie większym stopniu, niż rewolucja biologiczna.

Antropolog ewolucyjny z Institute of Human Origins i ASU School of Human Evolution and Social Change przeprowadził szerokie badania mechanizmów stojących za globalnym sukcesem człowieka. Wyniki tych analiz, opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences", podkreślają znaczenie ewolucji kulturowej w historii Homo sapiens.

Ewolucja kulturowa ważniejsza niż biologiczna

Długo uważano, że za adaptacyjny sukces człowieka odpowiada głównie ewolucja biologiczna, czyli powolne zmiany genetyczne zachodzące przez tysiące pokoleń. Jednak te badania dowodzą, że to właśnie ewolucja kulturowa, przekazywanie i rozwijanie wiedzy, technologii oraz norm społecznych, była kluczowym czynnikiem, który pozwolił ludziom tak szybko zasiedlić różnorodne środowiska.

Jak podkreśla autor pracy, w przeciwieństwie do innych gatunków, ludzie nie musieli czekać na przypadkowe mutacje genetyczne, by przystosować się do nowych warunków. Zamiast tego, wykorzystywali zdobycze kultury: od wynalezienia odzieży i budowy schronień, przez innowacyjne techniki polowania i przetwarzania żywności, aż po rozwój złożonych struktur społecznych. Te osiągnięcia mogły być błyskawicznie przekazywane kolejnym pokoleniom, a także rozpowszechniane pomiędzy różnymi grupami.

Szybkość ekspansji dzięki kulturze

Gdyby Homo sapiens polegał wyłącznie na ewolucji biologicznej, osiągnięcie tak szerokiego zasięgu wymagałoby, według szacunków autora pracy, dziesiątek milionów lat, powstania tysięcy odrębnych gatunków oraz znacznych różnic w budowie ich ciała. Tymczasem człowiek dokonał tego w zaledwie 300 tysięcy lat, jako jeden gatunek, głównie dzięki rozwojowi kultury. Ta ewolucja pozwoliła ludziom nie tylko na globalną ekspansję, ale także na wyjątkową elastyczność w dostosowywaniu się do lokalnych warunków. Poszczególne grupy kulturowe wypracowywały własne strategie przetrwania, dostosowane do specyfiki danego środowiska, od sposobów polowania, przez metody budowy schronień, po normy społeczne regulujące współpracę i podział zasobów.

Porównanie z innymi ssakami

W swojej pracy Perreault wykorzystał mapy zasięgów geograficznych dla niemal 6 tysięcy gatunków ssaków lądowych i zebrał je na poziomie rodzajów, rodzin i rzędów. Następnie porównał wielkość i różnorodność ekologiczną tych zasięgów z globalnym zasięgiem człowieka. W kolejnym etapie modelował, jak wielkość zasięgu wiąże się z trzema wskaźnikami zmian ewolucyjnych: wiekiem linii rozwojowej, liczbą gatunków oraz zmiennością masy ciała. Te zależności pozwalają oszacować, jak silnej dywersyfikacji biologicznej typowo potrzebowałyby ssaki, by osiągnąć zasięg tak duży, jak nasz. Na koniec porównał zasięgi gatunków ssaków z terytoriami grup kulturowych, aby sprawdzić, czy ewolucja kulturowa pozwala ludziom z jednej strony osiągnąć globalny zasięg jako gatunek, z drugiej lokalnie wyspecjalizować się jako właśnie grupy kulturowe.

To badanie pomaga podkreślić unikalność człowieka w perspektywie ewolucyjnej - mówi Perreault. Często mówimy, że to kultura nas odróżnia, ale tutaj możemy oszacować, jak bardzo. Wyniki sugerują, że ewolucja kulturowa skondensowała to, co normalnie wymagałoby około 88 milionów lat różnicowania biologicznego, do około 300 tysięcy lat w obrębie jednego gatunku. Łącząc duże zestawy danych porównawczych z teorią ewolucji, możemy zacząć mierzyć charakterystyczną rolę kultury w kształtowaniu trajektorii naszego gatunku w sposób, który wcześniej byłby niemal niemożliwy - dodaje.

Jak podkreśla autor, to dzięki ewolucji kulturowej człowiek stał się gatunkiem globalnym, zdolnym do życia niemal wszędzie, a jednocześnie zachował zdolność do wyspecjalizowania się na poziomie lokalnym. To unikalne połączenie szerokiego zasięgu i lokalnej specjalizacji nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.