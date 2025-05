Kleszcze nie wybierają swoich ofiar – każdy może stać się ich celem. Główny inspektor sanitarny, Paweł Grzesiowski, przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji ukąszeń. Jakie środki ostrożności należy podjąć, wybierając się na spacer do lasu lub parku?

Po powrocie z lasu dobrze jest zdjąć ubranie i wziąć prysznic. Tak sprawdzisz, czy nie masz kleszcza / Shutterstock

Kleszcze nie wybierają – każdy może zostać ukąszony

Główny inspektor sanitarny podkreśla, że kleszcze mogą ukąsić każdego - niezależnie od wieku czy trybu życia. Nie istnieją grupy ryzyka, które są bardziej narażone na choroby przenoszone przez te pajęczaki. To oznacza, że każdy powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć ukąszenia.

Szczepienia – najlepsza obrona przed kleszczowym zapaleniem mózgu

Jak ubierać się na wycieczkę do lasu?

Prysznic po powrocie – dlaczego jest tak ważny?

Repelenty – czy mogą nas ochronić?

Kto jest najbardziej narażony na ukąszenia?

Kleszczowe zapalenie mózgu – objawy

gorączka,

bóle głowy,

bóle mięśni i stawów,

ogólne złe samopoczucie,

nudności, wymioty,

brak apetytu.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie. Paweł Grzesiowski zachęca do przyjmowania szczepionek, które zapewniają ochronę przed tą groźną chorobą.Aby zminimalizować ryzyko ukąszenia, warto ubrać się odpowiednio. GIS radzi, by, wykonane ze śliskiego materiału, który utrudni kleszczom przyczepienie się.Po powrocie z lasu czy parku niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie ciała pod kątem ukąszeń. Prysznic nie tylko odświeża, ale także pozwala dokładniej obejrzeć ciało i wykryć ewentualne ukąszenia.GIS zaznacza, że repelenty mogą być pomocne w odstraszaniu kleszczy, ale nie wszystkie środki są skuteczne. Ważne jest, abyChociaż kleszcze mogą ukąsić każdego, to leśnicy, osoby często przebywające poza miastem, a także spacerowicze i biegacze w parkach miejskich są szczególnie narażeni. Warto pamiętać, że kleszcze czają się nie tylko w lasach, ale także w miejskich zieleńcach.Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to wirusowa choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze. Objawy KZM pojawiają się zwykle w dwóch fazach:pojawia się po 7-14 dniach od ukąszenia przez kleszcza. Objawy są niespecyficzne i przypominają grypę:

Po kilku dniach objawy te ustępują na ok. 1-20 dni (tzw. okres bezobjawowy).Faza druga (zajęcie ośrodkowego układu nerwowego) występuje u ok. 20-30 proc. zakażonych. Objawy zależą od postaci choroby:

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: silne bóle głowy, sztywność karku, światłowstręt, gorączka.

silne bóle głowy, sztywność karku, światłowstręt, gorączka. Zapalenie mózgu: zaburzenia świadomości, dezorientacja, drgawki, zaburzenia równowagi, porażenia nerwów czaszkowych.

zaburzenia świadomości, dezorientacja, drgawki, zaburzenia równowagi, porażenia nerwów czaszkowych. Zapalenie rdzenia kręgowego: niedowłady, porażenia kończyn, zaburzenia czucia.

Inne możliwe objawy: