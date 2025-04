W ramach polskiej misji kosmicznej IGNIS, próbki i urządzenie niezbędne do przeprowadzenia dwóch kluczowych eksperymentów pomyślnie dotarły na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Eksperymenty przeprowadzi polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Próbki do dwóch polskich eksperymentów dotarły już na Międzynarodową Stację Kosmiczną (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Eksperymenty, które już wkrótce rozpoczną się na pokładzie ISS, to "Stability of Drugs" i "LeopardISS". Potrzebne przedmioty zostały wysłane na Stację wraz z obsługiwaną przez SpaceX komercyjną misją zaopatrzeniową. We wtorek, z sukcesem zakończyło się dokowanie, co oznacza, że wszystko jest gotowe na przybycie załogi.

Agnieszka Gapys, rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), wyjaśniła, że przesłanie próbek wcześniejszym lotem było konieczne z powodu ograniczeń masowych i gabarytowych kapsuły Crew Dragon, która będzie transportować załogę misji Axiom-4.

Eksperymenty, które zostaną przeprowadzone na ISS

Eksperyment "Stability of Drugs" ma na celu zbadanie wpływu warunków kosmicznych na trwałość polimerowych, biodegradowalnych systemów do przechowywania i uwalniania leków. Przesłane na ISS próbki zawierają leki w postaci pastylek, matryce polimerowe oraz matryce z lekami. W sumie na Stacji znajdzie się 8 zestawów próbek.

Drugi eksperyment, "LeopardISS", to test polskiego komputera, który na orbicie będzie sprawdzał algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzanie danych. Urządzenie ma kompaktowe wymiary 10x10x10 cm i zostało zaprojektowane przez Dawida Lazaja z firmy KP Labs.

Oba eksperymenty są częścią większego projektu - polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, która obejmuje łącznie 13 eksperymentów. Za ich realizację odpowiada dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Misja Ax-4

Misja Ax-4, realizowana przez Axiom Space, to komercyjna wyprawa załogowa, w której udział Polaka jest wynikiem umowy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a ESA. W przygotowaniach uczestniczy również POLSA.

Załogę Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) - dowódczyni; Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) - specjalista; Shubhanshu Shukla (Indie) - pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) - specjalista.

Start oficjalnie jest zaplanowany na nie wcześniej niż w maju - nieoficjalnie będzie to najprawdopodobniej przełom maja i czerwca. Astronauci polecą na ISS rakietą Falcon 9 firmy SpaceX, która wyniesie na orbitę kapsułę załogową Dragon z należącego do NASA Kennedy Space Center na Florydzie. Astronauci spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 14 dni.