Ignis to oficjalna nazwa pierwszej polskiej misji technologicznej na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). W poniedziałek w Warszawie zaprezentowano również oficjalny emblemat misji.

Ogłoszenie nazwy pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej na ISS / Paweł Wodzyński / East News

Misja AX-4 rozpocznie się wiosną 2025 r., nie wcześniej niż w kwietniu - zapowiadał prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna.

Ignis to po łacinie ogień.

Ten ogień to symbol energii, kreatywności i pasji, które są fundamentem naszych działań i tego projektu. Polska misja to przedsięwzięcie technologiczno-naukowe, które przyniesie korzyści nie tylko dla naszego kraju, ale także dla międzynarodowej społeczności - powiedział podczas prezentacji minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

W ramach misji IGNIS astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Sławosz Uznański przeprowadzi szereg eksperymentów, które zostały zaprojektowane przez specjalistów polskiego przemysłu i nauk kosmicznych, a następnie opracowane we współpracy z ESA.

Sławosz Uznański: Mamy nasze miejsce w kosmosie

Mamy nasze miejsce w kosmosie, ale i dużo większe ambicje - powiedział astronauta Sławosz Uznański podczas poniedziałkowej prezentacji.

Uznański dodał, że nazwa Ignis, jaką nadano polskiej misji, nawiązuje "do naszych ambicji i możliwości, które mamy, żeby kształtować naszą przyszłość technologiczną w Europie, ale i nadawać kierunek rozwojowi Europy. Możemy wykorzystać naszą innowacyjność z ostatnich 30 lat i z impetem (...) wejść naprawdę w pozycję lidera kształtowania technologii europejskiej i kierunków naszej przyszłości" - powiedział astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przedstawił także emblemat (patch) misji Ignis. Patche od 60 lat są integralną częścią każdej misji, a astronauci noszą je podczas lotu na orbitę i pobytu w kosmosie.

Centralnym motywem emblematu polskiej misji jest biało-czerwony orzeł - to oczywiste nawiązanie do polskiego godła i barw narodowych. Ogon orła układa się w kształt płomienia, nawiązując do nazwy misji. Rozpostarte skrzydła orła tworzą kontury Orlej Perci, najtrudniejszego polskiego szlaku górskiego. Druga litera "i" w nazwie misji przyjęła formę paneli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z kolei gwiazdy nad literami układają się w konstelację Tarczy Sobieskiego - to hołd dla polskiej tradycji i dla wielkiego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Natomiast srebrna linia w górnej części emblematu symbolizuje - zdaniem twórców grafiki - horyzont, czyli świt nowej ery w eksploracji kosmosu.