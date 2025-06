Czy to będzie w końcu ten dzień? Na godz. 8:31 planowany jest start misji Ax-4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Odlot rakiety Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon był już kilkukrotnie przekładany, ale miejmy nadzieję, że teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem. Poniżej znajdziecie transmisję ze startu misji Ax-4. Początek o godz. 7:40.

Załoga misji Ax-4 (od lewej: Shubhanshu Shukla, Tibor Kapu, Peggy Whitson i Sławosz Uznański-Wiśniewski) żegnająca się z bliskimi przed udaniem się na pole startowe / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Już dziś w ramach misji Ax-4 na orbitę okołoziemską ma polecieć Sławosz Uznański-Wiśniewski - zrobi to jako drugi Polak w historii, po Mirosławie Hermaszewskim, który dokonał tego w 1978 r. Zostanie jednak pierwszym polskim astronautą, który będzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Wystrzelenie rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon firmy SpaceX, którą astronauci dolecą na ISS, ma nastąpić o godz. 8:31 czasu polskiego (godz. 2:31 czasu lokalnego). Start odbędzie się z pola startowego 39A na terenie Centrum Kosmicznego Kennedy'ego (KSC) na przylądku Canaveral na Florydzie. We wtorek wieczorem firma SpaceX, operator lotu, napisała na platformie, że "wszystkie systemy są sprawne", a "pogoda jest w 90 proc. sprzyjająca startowi".

Nie wiadomo jeszcze, ile czasu minie między startem a dokowaniem do ISS. Może to zająć od 6 do 40 godzin - w zależności od tego, kiedy rakieta wystartuje z KSC i gdzie w tym czasie będzie ISS. Na razie - według planów - astronauci mają dotrzeć do ISS ok. godz. 13:00 czasu polskiego w czwartek. Więcej na temat procedury startu i całej misji przeczytasz w naszym archiwalnym artykule .

NASA i Axiom Space przeprowadzą transmisję ze startu misji Ax-4; początek o godz. 7:40.

Wideo youtube

Start misji był wielokrotnie przekładany

To już kolejny plan startu długo oczekiwanej misji po tym, jak była ona wielokrotnie przekładana. Powodem odkładania lotu w ciągu ostatnich niemal dwóch tygodni był wyciek w rosyjskim module serwisowym Zwiezda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA informowała, że po naprawach spadające ciśnienie w stacji się ustabilizowało, lecz w ostatnich dniach prowadziła dalsze analizy.

Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w amerykańskim stanie Floryda / Leszek Szymański / PAP/EPA

Misja, która ma dziś wystartować, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space. Astronauci - była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier - spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na stację polecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon - ostatniej stworzonej przez SpaceX - dla której będzie to pierwszy lot w Kosmos.