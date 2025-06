Integralną częścią każdej misji jest emblemat, czyli patch, który astronauci noszą podczas lotu na orbitę i pobytu w Kosmosie. W przypadku Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego centralnym motywem jest biało-czerwony orzeł - to nawiązanie do polskiego godła i barw narodowych. Ogon orła układa się w kształt płomienia, nawiązując do nazwy misji. Rozpostarte skrzydła orła tworzą kontury Orlej Perci, uznawaną za najtrudniejszy polski szlak górski. Druga litera "i" w nazwie misji przyjęła formę paneli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z kolei gwiazdy nad literami układają się w konstelację Tarczy Sobieskiego - to hołd dla polskiej tradycji i dla gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Srebrna linia w górnej części emblematu symbolizuje - zdaniem twórców grafiki - horyzont, czyli świt nowej ery w eksploracji Kosmosu.



To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jako agencja wykonawcza MRiT.

Na czym skoncentrują się eksperymenty naukowe?

Na ISS załoga Ax-4 będzie prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji oraz zaangażuje się w działania edukacyjne. W ramach misji IGNIS dr Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadzi 13 eksperymentów, zaprojektowanych przez polskie firmy i umożliwiających przetestowanie nowych technologii i koncepcji w warunkach mikrograwitacji. Zrealizuje też 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Będzie również wykonywał połączenia z rodzimymi krótkofalowcami.

Jak informuje Axiom Space, eksperymenty naukowe skoncentrują się m.in. na:

badaniu, jak wspierać astronautów z cukrzycą insulinoniezależną podczas krótkoterminowych misji kosmicznych,

badaniu wpływu mikrograwitacji na mózg i zdolności poznawcze,

zbieraniu danych fizjologicznych i psychologicznych astronautów, by zrozumieć, jak adaptują się do warunków lotu kosmicznego,

badaniu wpływu krótkich lotów kosmicznych na stawy i przepływ krwi,

rozwoju infrastruktury do przetwarzania danych pomiarowych z urządzeń noszonych przez astronautów podczas misji Ax-4,

badaniu rozwoju komórek nowotworowych w przestrzeni kosmicznej, na przykładzie potrójnie-negatywnego raka piersi,

zrozumieniu skutków lotów kosmicznych dla komórek macierzystych krwi.

W przypadku Indyjskiej Agencji Badań Kosmicznych (ISRO) będą to m.in.:

badania fizycznego i poznawczego wpływu ekranów komputerowych w warunkach mikrograwitacji,

badania wzrostu, metabolizmu i genetyki trzech szczepów mikroalg,

porównywanie wzrostu, reakcji komórkowych i biochemii dwóch szczepów cyjanobakterii,

identyfikacja mechanizmów dysfunkcji mięśni szkieletowych w warunkach mikrograwitacji i potencjalnych metod terapii,

badania wpływu lotów kosmicznych na kiełkowanie i wzrost nasion,

identyfikacja molekularnych mechanizmów odporności w ekstremalnych warunkach.

W przypadku Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) będą to m.in.:

badania zdrowia psychicznego i zachowań astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,

monitorowanie procesu utraty kości po powrocie na Ziemię po misjach kosmicznych,

badania markerów kostnych w celu przewidywania ich regeneracji,

ocena mechanizmu neurofeedbacku w celu redukcji stresu i poprawy wydajności pracy na orbicie,

badania zmian w mikrobiomie jelitowym podczas krótkoterminowych pobytów w przestrzeni kosmicznej,

badania adaptacji komórek odpornościowych do mikrograwitacji,

monitorowanie zdrowia tkanek miękkich astronautów podczas misji,

badanie elektrycznej stymulacji mięśni w celu ochrony masy mięśniowej w warunkach mikrograwitacji,

wykorzystanie technologii obrazowania mózgu do opracowania interfejsu człowiek-komputer,

testowanie metod wydłużania trwałości farmaceutyków w przestrzeni,

testowanie akustycznego monitora na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,

rozwój przetwarzania danych na pokładzie ISS dla zastosowań kosmicznych i ziemskich,

pomiar poziomów promieniowania kosmicznego za pomocą monitora w module Columbus,

ocena sześciu noszonych urządzeń monitorujących stan astronauty pod kątem funkcji i stabilności,

badanie czerwonych mikroalg do długoterminowych misji kosmicznych,

badanie skuteczności procedury wbudowania genów niesporczaka w drożdże w celu ich ochrony przed warunkami kosmicznymi.

W ramach węgierskiego programu "Hungarian to Orbit" (HUNOR) będą prowadzone m.in.:

badania, jak warunki kosmiczne wpływają na ludzkie mikrobiomy bakteryjne, wirusowe i grzybowe,

badania wpływu mikrograwitacji na funkcje poznawcze i umiejętności motoryczne,

demonstracja zastosowania nanowłóknistych wkładek do oczu w mikrograwitacji,

badanie zachowania metali o niskiej temperaturze topnienia dla systemów napędu jonowego nowej generacji,

monitorowanie poziomu narażenia załogi na promieniowanie i warunki środowiskowe za pomocą osobistego urządzenia do pomiaru dawki,

naśladowanie dynamiki atmosferycznej na skalę planetarną za pomocą wirującej kuli wodnej,

badania, jak muszki owocowe walczą z uszkodzeniami DNA wywołanymi promieniowaniem dzięki wzmocnionym procesom biochemicznym,

badania kiełkowania roślin, produkcji mikrozieleni i rozwoju liści,

badania mikrofluidycznych układów testowania leków,

badania metod uczenia asocjacyjnego i przetwarzania wzrokowego,

badania zmian w układzie sercowo-naczyniowym i równowagi,

zrozumienie adaptacji przepływu krwi w mózgu do lotów kosmicznych,

symulacje transferu ciepła odzieży w różnych warunkach grawitacyjnych w celu poprawy komfortu termicznego astronautów,

testowanie precyzyjnego śledzenia pozycji za pomocą standardowych czujników inercyjnych w przestrzeni,

badanie skutków lotów kosmicznych na materiały drukowane w 3D,

badanie burz elektrycznych w górnej atmosferze,

demonstracja ciekawostek grawitacyjnych podczas wspólnej lekcji fizyki z uczniami z całych Węgier.