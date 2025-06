Po kilkunastu minutach kapsuła Dragon z załogą misji Ax-4 osiągnęła orbitę i obrała kurs na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To nasza misja w duchu nauki, w duchu pokoju i duchu pokory - powiedziała dowódczyni misji Peggy Whitson.

Astronauci mają dotrzeć do ISS o ok. 13 czasu polskiego w czwartek.

Kapsuła otrzymała imię Grace

Załoga misji Ax-4 leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną nową kapsułą Dragon. Astronauci wybrali dla tego statku kosmicznego imię Grace.

W 13. minucie po starcie z Przylądka Canaveral z centrum kontroli lotów pady słowa: "W imieniu całego zespołu SpaceX dziękujemy. To był dla nas zaszczyt pracować z wami do tej pory i jesteśmy podekscytowani, że czeka was bezpieczny lot i bezpieczny powrót do domu. Dobre rzeczy spotykają tych, którzy czekają. Powodzenia dla załogi dziewiczego lotu Grace".

To znaczy, że nowa kapsuła Dragon otrzymała imię Grace, czyli łaska (można to też przetłumaczyć jako wdzięk). Nazwę dla statku kosmicznego wybrali jego pierwsi pasażerowie, czyli astronauci misji.

Kapsuła załogowa Dragon Grace (numer seryjny C213) to najnowszy, piąty już statek kosmiczny Dragon wielokrotnego użytku, wyprodukowany i obsługiwany przez firmę SpaceX.

Załoga misji

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) - dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) - specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) - pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) - specjalista.

Dr Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie i pierwszym na ISS.

Polak w komercyjnej misji Axiom Space

To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencję Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS.

W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Na ISS zabrane zostanie 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.